Russell Brand es condenado por violación, juez dice que recibirá pena de prisión

Russell Brand fue declarado culpable el jueves de cargos de violación y agresión sexual que involucran a cuatro mujeres, por acusaciones que se remontan a hace más de 20 años.

El juez Joel Bennathan señaló que el actor y comediante británico enfrenta una pena de prisión “significativa” cuando sea sentenciado el lunes. Brand había permanecido en libertad, pero el juez rechazó una solicitud de libertad bajo fianza por la posibilidad de que pudiera huir, y fue puesto bajo custodia.

“Lamento las dificultades causadas a los niños, por supuesto”, expresó el juez. “Pero las dificultades han sido causadas por graves delitos penales cometidos por su padre”.

Brand era un “depredador sexual” despiadado, calculador y manipulador, sostuvo durante el juicio el fiscal Riel Karmy-Jones.

Brand, de 51 años, negó los cargos y declaró que, de joven, estaba obsesionado con el sexo y que en una época llevó una vida promiscua, pero que nunca obligó a nadie a hacer algo contra su voluntad.

Fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual. Fue absuelto de dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión indecente.

Brand cerró los ojos cuando se leyó el veredicto de culpabilidad por el cargo de violación, pero por lo demás no mostró emoción. Cuando se le negó la libertad bajo fianza, hizo un gesto a sus abogados para indicarles que estaba bien y repitió varias veces: “Estoy bien, estoy bien, estoy bien”, antes de que se lo llevaran.

El superintendente detective Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, afirmó que la condena fue “un testimonio del extraordinario valor, la resiliencia y la determinación de las mujeres que se presentaron y denunciaron lo que les ocurrió”.

“Brand utilizó su influencia, estatus y fama para explotar a mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas”, manifestó. “A medida que crecía su perfil, también lo hacía su sensación de derecho”.

El jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, en el tribunal de la Corona de Southwark deliberó más de ocho horas a lo largo de dos días.

Conocido por sus rutinas de monólogo subidas de tono y sus batallas con las drogas y el alcohol, Brand alcanzó notoriedad a comienzos de la década del 2000, al presentar programas de televisión y su propio programa de radio en la BBC. Apareció en películas de Hollywood, entre ellas “Forgetting Sarah Marshall” y “Get Him to the Greek”, y estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry.

En los últimos años se ha alejado de los medios tradicionales, se mudó a Florida y construyó una gran audiencia en línea con videos que mezclan bienestar, teorías conspirativas y conversaciones sobre su devoción religiosa.

Brand fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer durante una fiesta de cumpleaños en un bar de Londres en 2004, pero fue exonerado de haberla violado mediante sexo oral en un baño.

También fue hallado culpable de besar y manosear a otra mujer en una emisora de radio de Londres en 2004 o 2005, y de violar analmente a una admiradora a la que conoció tras bambalinas en uno de sus espectáculos de comedia en 2009.

La última condena fue por agredir sexualmente a una mujer distinta que afirma que el comediante exigió un masaje y presionó su rostro contra su ingle durante la grabación de un anuncio publicitario en 2009.

Brand fue absuelto de violar a otra mujer en una habitación de hotel durante la conferencia anual del Partido Laborista en la ciudad costera de Bournemouth en 1999, y de intentar agredir indecentemente a una mujer al arrastrarla al baño de hombres en la oficina londinense del canal musical MTV.

The Associated Press no identifica a las víctimas de presunta violencia sexual, y la ley británica protege sus identidades ante los medios de comunicación de por vida.

Brand declaró en el estrado de los testigos que el caso penal tuvo un impacto devastador en su vida y su familia.

“Mi vida entera ha estado consumida por estos hechos, estas alegaciones, estas acusaciones”, afirmó.

Los abogados de Brand argumentaron que la credibilidad de las presuntas víctimas quedaba debilitada por el hecho de que acudieron a la policía años después de las supuestas agresiones y tras la emisión de un documental de 2023 que contenía acusaciones anónimas contra Brand.

Brand testificó que amigos y colegas lo habían abandonado.

Su esposa, Laura, quien lo acompañó al tribunal, declaró como testigo de carácter en su defensa, pero nadie con pruebas pertinentes estuvo dispuesto a declarar a su favor, según indicó Brand.