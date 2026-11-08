Nueva Zelanda tardará semanas en saber quién gobernará el país tras unas elecciones muy ajustadas

Los neozelandeses tardarán semanas en saber quién dirigirá el país, después de que las elecciones del sábado no arrojaran una victoria decisiva ni para la derecha ni para la izquierda, lo que deja como única vía aparente hacia el triunfo para cualquiera de los dos bandos unas tensas negociaciones por una mayoría de gobierno ínfima.

La votación más ajustada en años supuso un duro reproche para los principales partidos que durante mucho tiempo han dominado la política de Nueva Zelanda —el Partido Nacional de centroderecha que lidera Christopher Luxon y el Partido Laborista de centroizquierda, encabezado por Chris Hipkins—, ya que los votantes incrementaron su apoyo que antes a partidos minoritarios situados en los flancos ideológicos. Con las cifras del sábado, los partidos pequeños entrarían en negociaciones para un acuerdo de gobierno con capacidad de presión para arrancar concesiones más profundas a partidos tradicionales debilitados.

El casi empate se produjo en parte porque los votantes, aparentemente cansados de los problemas económicos de Nueva Zelanda y apáticos tanto con Luxon como con Hipkins, optaron por impulsar a un grupo recién llegado al Parlamento por primera vez en años. Opportunity, liderado por la consultora empresarial de 38 años y recién llegada a la política Qiulae Wong, no se alinea con ninguno de los dos bloques, y Wong ha dicho que podría trabajar con cualquiera de los bandos para formar gobierno.

Las promesas de Wong de un centrismo basado en evidencias y de poner fin a las disputas partidistas habían asegurado, con los resultados del sábado, siete escaños para Opportunity, suficientes para frustrar a izquierda y derecha en un camino sencillo hacia el poder. Fue un ascenso asombroso para un partido que había hecho tres intentos fallidos de llegar al Parlamento antes de que Wong se convirtiera en líder hace menos de un año.

El bloque conservador tiene una ruta más simple hacia la victoria, pero los resultados podrían cambiar

Otros ganadores fueron más difíciles de identificar y el domingo, “quién ganó las elecciones 2026” fue la búsqueda más popular en Google en Nueva Zelanda. El resultado era tan incierto que los partidos no iniciarán negociaciones para formar gobierno hasta que se publiquen los cómputos finales el 27 de noviembre, que confirmarán el número exacto de escaños que han obtenido.

Con 2,8 millones de papeletas contadas la noche electoral, el gobierno conservador en funciones encabezado por el Partido Nacional de Luxon parecía cerca del regreso al poder más ajustado posible: por apenas un escaño. Sin embargo, Luxon no se atribuyó la victoria y en su lugar adoptó un tono de optimismo prudente al señalar que podría negociar un segundo mandato.

En una conversación con periodistas el domingo, Luxon culpó al descontento público con los shocks globales que han golpeado la economía neozelandesa, basada en el comercio, y señaló que otros gobiernos en funciones en todo el mundo han afrontado la ira de los votantes por el costo de vida.

Sin embargo, su rival Hipkins, que fue desalojado del cargo en 2023 en gran medida por el descontento con esos mismos problemas económicos, no pareció beneficiarse el sábado. El bloque de izquierda parecía quedarse corto de una mayoría, pero aún mantenía la esperanza de imponerse, aunque eso parecía una posibilidad más remota.

Los funcionarios electorales debían comenzar el domingo a contar casi 400.000 de los llamados votos especiales, incluidos los de neozelandeses que viven en el extranjero, un proceso que se espera que tome tres semanas.

Históricamente, esas papeletas han otorgado uno o dos escaños adicionales en el Parlamento a los partidos de izquierda, lo que podría arrebatar a la derecha su ajustada mayoría, aunque un resultado así probablemente también dejaría a la izquierda con dificultades para reunir una mayoría. Si no se puede formar un gobierno, Nueva Zelanda podría enfrentar una nueva votación.

Luxon insta a la gente a “calmarse” y disfrutar de un descanso de la política

“Creo que todo el mundo está harto de la política, así que tomémonos un descanso durante las próximas tres semanas”, dijo Luxon a los periodistas el domingo. Encabezará un gobierno en funciones hasta que se alcance un resultado.

Luxon sugirió que su partido tenía una vía viable hacia el poder y se jactó de que había conseguido más escaños en el Parlamento que cualquier otro grupo. Sin embargo, la noche del sábado fue sombría para su partido.

Varios de los legisladores más veteranos de Nacional abandonarían la política según los resultados hasta ahora, incluidos los ministros de Finanzas y Defensa, el presidente del Parlamento y el fiscal general. Los socios tradicionales de gobierno del partido han ganado más apoyo, de modo que Luxon enfrenta una lista más exigente de demandas para asegurar su respaldo.

El partido libertario ACT obtuvo 13 escaños y el populista Nueva Zelanda Primero consiguió 12. Ambos están liderados por veteranos políticos astutos, y detractores de Luxon —un exejecutivo empresarial que entró en política en 2020— afirmaron que sus tratos con ellos en los tres años desde que asumió el cargo han puesto de relieve su inexperiencia política.

La votación fue una bofetada para los dos grandes partidos

Los neozelandeses no votan directamente a sus primeros ministros. En su lugar, emiten dos votos: uno por el partido de su preferencia y otro por el candidato que quieren como su representante local.

El país tiene una sola cámara del Parlamento y no tiene estados, por lo que el gobierno central tiene la última palabra sobre el rumbo de Nueva Zelanda. Los gobiernos en la nación del Pacífico Sur, de 5,6 millones de habitantes, se eligen cada tres años.

Nacional obtuvo apenas el 29,21% del voto por partido preferido hasta el domingo, un desplome respecto a su resultado anterior, y aseguró sus 42 escaños íntegramente al ganar contiendas en circunscripciones locales. Luxon, que de manera inusual enfrentó este año dos votaciones de confianza separadas entre sus propios legisladores, también cayó en popularidad como líder cerca del día de las elecciones.

Sin embargo, el Partido Laborista también obtuvo apenas el 29,36% del voto por partido, un resultado que parecía sugerir una segunda derrota electoral para el político de carrera Hipkins. Pese a lograr aproximadamente el mismo porcentaje de voto por partido que Nacional, el Laborismo ha conseguido apenas 36 escaños con las cifras hasta ahora porque ganó menos contiendas locales.

Los partidos minoritarios de la izquierda vieron reforzado su apoyo. Los Verdes, centrados en el medio ambiente, obtuvieron 16 escaños y el grupo de derechos indígenas Te Pāti Māori logró cinco.

El número total de escaños en el Parlamento de Nueva Zelanda cambia debido a particularidades en la forma en que se calculan las asignaciones de escaños. Actualmente habría 131 legisladores electos, y se requieren 66 escaños para una mayoría.

El bloque conservador de Luxon tendría por ahora 67, un margen extremadamente estrecho que probablemente incomode a un líder que gestiona un gobierno de tres partidos con dos fuerzas minoritarias envalentonadas. Sin embargo, el bloque de izquierda tenía solo 57 escaños antes de que se contaran los votos especiales, históricamente inclinados hacia la izquierda.

Incluso si el cómputo final aumentara ligeramente los escaños del bloque de izquierda, Hipkins aparentemente necesitaría el apoyo de la recién llegada Wong para gobernar.

Antes de las elecciones, Luxon descartó repetidamente negociar con Wong. El domingo eludió preguntas sobre si su ventaja, prácticamente inexistente, le había hecho cambiar de opinión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.