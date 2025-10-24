El cantante pedófilo Ian Watkins murió en prisión tras ser apuñalado en el cuello, confirma investigación

Ian Watkins, exvocalista de la banda Lostprophets condenado por delitos de pedofilia, murió en prisión tras recibir una puñalada en el cuello, según se reveló durante una audiencia forense.

El forense Oliver Longstaff, del Tribunal Forense de Wakefield, informó que Watkins —identificado formalmente como Ian David Karslake Watkins durante la audiencia— fue declarado muerto el sábado 11 de octubre en la prisión HMP Wakefield por un médico que se encontraba en el lugar y, posteriormente, reconocido por un funcionario del centro penitenciario.

Longstaff detalló que los servicios de emergencia fueron alertados luego de que se reportara que Watkins había sufrido una herida en el cuello. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue una lesión cortante en esa zona.

La investigación forense fue suspendida “en espera del resultado del proceso penal”, luego de que dos hombres fueran acusados de asesinato en relación con el caso. Rashid Gedel, de 25 años, y Samuel Dodsworth, de 43, permanecen en prisión preventiva mientras esperan el juicio, tras haber comparecido ante el Tribunal de Magistrados de Leeds y, posteriormente, ante el Tribunal Superior de Leeds.

Longstaff declaró: “Por ahora, es pura especulación y está por verse si será necesario reanudar una investigación forense sobre la causa de muerte una vez concluido el proceso penal”.

Los servicios de emergencia acudieron a la prisión la mañana del sábado, tras recibir reportes de que Watkins había sido atacado con un arma blanca.

El excantante fue declarado muerto en el lugar.

Además, otros dos hombres, de 23 y 39 años, fueron arrestados el martes bajo sospecha de conspirar para cometer asesinato. Ambos quedaron bajo custodia policial para ser interrogados antes de ser devueltos a prisión.

Dodsworth compareció por videollamada desde la prisión HMP Wakefield, mientras que Gedel —identificado en la corte como Rico Gedel— se negó a participar de forma remota y exigió hacerlo en persona. A ninguno de los dos se le solicitó declarar si se declaraban culpables o inocentes.

PA-9372972.jpg ( PA )

El juez Guy Kearl, magistrado principal del tribunal de Leeds, fijó provisionalmente el 5 de mayo como la fecha de inicio del juicio, el cual se estima tendrá una duración de entre dos y tres semanas.

El inspector jefe James Entwistle, oficial a cargo de la investigación por parte de la Policía de West Yorkshire, declaró: “La investigación sobre el asesinato de Ian Watkins continúa de manera exhaustiva, y estos arrestos forman parte de ese proceso. Estamos informando a familia de Watkins a medida que avanza la investigación. Sin embargo, no anticipamos avances inmediatos en esta etapa”.

Watkins fue condenado en 2013 a 29 años de prisión, con una libertad condicional adicional de seis años, tras admitir múltiples delitos sexuales, incluyendo el intento de violación del bebé de 11 meses de una fan. Watkins fue arrestado por primera vez en septiembre de 2012 en su domicilio en Pontypridd, tras la ejecución de una orden de allanamiento relacionada con drogas. Durante el operativo, las autoridades confiscaron varias computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento.

El análisis de ese material permitió descubrir los delitos que había cometido.

Ya en prisión, en 2023, Watkins fue apuñalado tras ser presuntamente tomado como rehén por tres internos durante seis horas en la cárcel de HMP Wakefield. Aunque resultó herido, las lesiones no pusieron en riesgo su vida.

En 2019, volvió a enfrentar a la justicia por posesión ilegal de un teléfono móvil dentro del penal. En esa ocasión, describió a sus compañeros de prisión como: “Asesinos, asesinos en masa, violadores, pedófilos, asesinos seriales… lo peor de lo peor”.

Traducción de Leticia Zampedri