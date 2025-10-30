Libro de Virginia Giuffre: las memorias de la víctima de Epstein mencionan al príncipe Andrés 88 veces

“Ella quería que todo su sufrimiento sirviera para algo”, escribe Amy Wallace, colaboradora de Virginia Giuffre, al inicio de sus explosivas memorias póstumas La chica de nadie.

Si uno de sus propósitos fue lograr que el príncipe Andrés renunciara a sus títulos ante la creciente presión por las acusaciones de abuso sexual, eso quedará para siempre como un misterio.

Lo que sí resulta evidente, al leer las 400 páginas del libro escritas en formato de diario, es que Giuffre —quien murió por suicidio a los 41 años, en abril de este año— estaba decidida a narrar su verdad: una historia donde el poder, la corrupción y el presunto abuso sexual se entrelazan, dejando a víctimas como ella marcadas por años de violencia y silencio.

Su testimonio, desgarrador y explícito en varios pasajes, menciona al príncipe Andrés en 88 ocasiones, mientras describe los abusos que sufrió a manos del financiero pedófilo Jeffrey Epstein.

Con la publicación del libro este martes, The Independent presenta un repaso de las revelaciones más impactantes.

Giuffre conoció al príncipe Andrés en Londres

Virginia Giuffre relató que tenía 17 años cuando se alojaba en la casa de Ghislaine Maxwell —expareja de Jeffrey Epstein— en Londres. Según escribió en sus memorias, fue allí donde Maxwell le anunció que esa noche cenarían con el príncipe Andrés. “Como en el cuento de Cenicienta, iba a conocer a un príncipe apuesto”, escribió.

Después de pasar el día comprando ropa junto a Maxwell, el príncipe Andrés —que en ese momento tenía 41 años— llegó a la casa adosada. El grupo, en el que también estaba Jeffrey Epstein, conversó un rato en el vestíbulo. Según relata Giuffre en el libro, fue entonces cuando le pidió a Epstein que les tomara una foto juntos.

Después de cenar, el grupo fue a la discoteca Tramp. Giuffre recuerda que Andrés no se destacaba precisamente por sus pasos y lo describe como un “bailarín torpe”.

De vuelta en la casa, Maxwell le dijo que hiciera con el príncipe lo mismo que solía hacer con Epstein. Según su testimonio, esa noche tuvo relaciones sexuales con el príncipe, quien luego le agradeció con su “acento británico tan marcado”.

Al reflexionar sobre lo ocurrido, Giuffre señaló que, aunque fue amable, mostraba un aire de superioridad, “como si creyera que tener sexo conmigo era parte de su derecho de nacimiento”.

Al día siguiente, Maxwell le dijo: “Lo hiciste bien, el príncipe se divirtió”. Más tarde, Epstein le entregó 15.000 dólares como pago por “haber complacido al hombre que los tabloides llamaban ‘Randy Andy’”, escribió.

Giuffre relata un segundo encuentro sexual con el príncipe Andrés en Nueva York

Aproximadamente un mes después del primer encuentro, Virginia Giuffre escribió que volvió a ver al príncipe Andrés, esta vez en la residencia de Jeffrey Epstein en Nueva York. Al narrar esa reunión, reiteró acusaciones previas, entre ellas que Ghislaine Maxwell le habría entregado al príncipe una marioneta con su imagen. Según su testimonio, él colocó su mano en el pecho de otra denunciante, Johanna Sjoberg.

Giuffre señaló que vio un simbolismo evidente en la marioneta y añadió: “Johanna y yo éramos las marionetas de Maxwell y Epstein, y ellos movían los hilos”.

También afirmó que la enviaron a una habitación para mantener relaciones sexuales con Andrés por segunda vez.

Giuffre afirma haber participado en una orgía con el príncipe Andrés y otras jóvenes en la isla de Epstein

Virginia Giuffre escribió que no recuerda con precisión cuándo ocurrió su tercer encuentro sexual con el príncipe Andrés, pero afirmó que tuvo lugar en la isla caribeña de Jeffrey Epstein, Little Saint James, conocida entre su círculo cercano como “Little Saint Jeff’s”.

En el libro, reafirma las acusaciones que ya había presentado en una declaración jurada en 2015, en la que sostuvo que todas las jóvenes presentes parecían menores de 18 años.

“Epstein, Andy, aproximadamente ocho chicas jóvenes más y yo tuvimos relaciones sexuales juntos”, escribió. “Las otras chicas parecían —y daban la impresión— de tener menos de 18 años y no hablaban inglés”.

Giuffre también relató que Epstein se reía del hecho de que las jóvenes no pudieran comunicarse bien y solía decir: “Son las chicas con las que es más fácil llevarse”.

La muerte de la princesa Diana dejó a Giuffre con miedo

Virginia Giuffre escribió que las teorías conspirativas sobre la muerte de la princesa Diana la impactaron profundamente, en especial después de su primer encuentro sexual con el príncipe Andrés. En ese momento, se sentía “rodeada de personas con muchísimo más poder del que yo tendría jamás”.

“No quería tener relaciones sexuales con el príncipe”, escribió. “Pero sentí que no tenía opción”, al explicar que creía imposible liberarse del control que ejercían Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell sobre ella.

También relató que su entonces novio, Tony Figueroa, compartía ese temor: “Estaba asustado de que yo estuviera sola en un país extranjero con personas tan poderosas; me dijo que entendía por qué me sentía tan impotente”.

En sus memorias, Giuffre también recordó: “Menos de cuatro años antes, Lady Di había muerto en un accidente automovilístico, lo que provocó algunas especulaciones (nunca comprobadas) sobre una posible implicación de la familia real”.

Y añadió: “Ambos entendíamos que, estando en el extranjero, lo mejor era no provocar a Epstein ni a Maxwell”.

Ver al príncipe Andrés con Epstein tras su condena dejó a Giuffre impactada

Giuffre contó que se sintió profundamente impactada al ver una fotografía del príncipe Andrés caminando junto a Jeffrey Epstein en Central Park, Nueva York, en 2011, poco después de que el financiero fuera liberado tras cumplir condena por procurar a una menor para prostitución.

“Ver esa nueva foto del príncipe Andrés al lado de Epstein hizo que ‘Randy Andy’ me pareciera aún más arrogante”, escribió.

Una semana después, el Mail on Sunday publicó el primer artículo sobre la historia de Giuffre y su experiencia como víctima de trata por parte de Epstein, incluyendo la ya conocida fotografía en la que aparece con el príncipe Andrés. Según relata en el libro, recibió 160.000 dólares por ceder los derechos de la imagen y por comprometerse a no dar entrevistas a ningún otro medio durante los tres meses siguientes.

Al reflexionar sobre ese acuerdo, escribió: “Me pintaron como alguien que inventó todo por dinero, cuando en realidad yo creía —ingenuamente— que recibir un pago por contar tu historia era algo normal. Nunca más volví a cobrar por una entrevista”.

La entrevista del príncipe Andrés en la BBC impulsó la causa legal de Giuffre

Giuffre relató que, mientras evaluaba la posibilidad de demandar al príncipe Andrés en 2019, vio la entrevista que él concedió a Emily Maitlis en el programa BBC Newsnight, en la que afirmó que “no recordaba” haberla conocido.

En esa misma conversación, Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con ella en marzo de 2001, alegando que ese día se encontraba en una sucursal de Pizza Express con su hija Beatriz.

Giuffre escribió: “Aunque la entrevista fue un desastre para el príncipe Andrés, para mi equipo legal fue como gasolina de alto octanaje. Nos dio el impulso que necesitábamos para construir un caso sólido”.

Y añadió: “Aún no estábamos listos para demandar, pero esta entrevista nos dio mucho más material del que teníamos hasta entonces”.

La demanda contra el príncipe Andrés por “violación y agresión” avanzó pese a las trabas iniciales

En agosto de 2021, el equipo legal de Virginia Giuffre presentó una demanda civil en la que lo acusaba de haberla violado y agredido físicamente cuando aún era menor de edad, causándole —según sus palabras— “daños severos y duraderos”.

Giuffre relató que, en un primer momento, no lograron entregarle al príncipe los documentos judiciales, ya que él “había huido al castillo de Balmoral, residencia de la reina Isabel en Escocia, y se escondía tras sus bien custodiadas puertas”.

A pesar de ese obstáculo, el caso logró avanzar. Un juez en Estados Unidos acusó a Andrés de “jugar al escondite”, y el equipo legal de Giuffre recibió lo que ella describe como un “golpe de suerte”, cuando una testigo declaró haberla visto junto al príncipe en la discoteca Tramp de Londres.

En sus memorias, Giuffre también afirmó que el equipo del duque de York intentó desacreditarla a través de campañas en redes sociales:

“Después de haber puesto en duda mi credibilidad durante tanto tiempo —el equipo del príncipe Andrés incluso llegó a intentar contratar trolls para acosarme—, el duque de York también me debía una disculpa significativa”.

“No me arrepiento”: Giuffre, tras 14 años contando su historia al mundo

En el capítulo final de sus memorias, Virginia Giuffre escribió que decidió hacer públicas sus acusaciones contra Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés con la esperanza de evitar que otras personas pasaran por lo mismo.

En sus memorias, Giuffre también recordó: “No me arrepiento, pero contar y volver a contar mi historia ha sido extremadamente doloroso y agotador. Con este libro, busco liberarme de mi pasado”, expresó.

También afirmó que el dinero obtenido a través del acuerdo extrajudicial con el príncipe Andrés —cifrado en más de 12 millones de dólares— fue destinado a financiar su fundación Reclaim (Soar), dedicada a combatir la trata de personas.

“Espero poder usar parte del dinero de la Corona para hacer el bien”, escribió.

Giuffre dedicó el libro a sus “hermanas sobrevivientes” y a todas las personas que han sufrido abuso sexual.

