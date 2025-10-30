El rey Carlos III inició un proceso formal para retirar los títulos y honores al príncipe Andrés.

Se notificó formalmente a Andrés que debe renunciar a su contrato de arrendamiento en la residencia de Royal Lodge de Windsor, según informó el palacio de Buckingham en un comunicado.

Lee la declaración completa del rey a continuación:

Su majestad inició hoy un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y honores del príncipe Andrés. El príncipe Andrés será ahora conocido como Andrew Mountbatten Windsor. Su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le proporcionó, hasta la fecha, protección jurídica para seguir residiendo en él. Ahora se le notificó formalmente la rescisión del contrato de arrendamiento y se trasladará a un alojamiento privado alternativo.

Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que sigue negando las acusaciones en su contra.

Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y máximas simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de todas y cada una de las formas de abuso.

El príncipe Andrés fotografiado el mes pasado ( PA )

Se cree que el ahora expríncipe Andrés se mudará a una propiedad en Sandringham. Cualquier alojamiento futuro será financiado de manera privada por el rey.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo que debió ser “muy difícil” para el rey despojar a su hermano de sus títulos y de su residencia en Royal Lodge.

En una llamada telefónica en LBC Radio, comentó: “He seguido esta historia más sobre una familia. Es una situación muy triste. Creo que el rey ha considerado claramente que esta es la decisión correcta para la familia real. Debió de ser algo muy difícil para él. Quiero decir, tener que hacerle eso a tu propio hermano. Pero el nivel de exigencia y las expectativas de la sociedad actual son muy altos. La gente espera ver los más altos niveles de integridad”.

Y añadió: “Y me temo que toda la saga de Jeffrey Epstein y todos los que se vieron afectados, desde el príncipe Andrés hasta Peter Mandelson, demostraron que la opinión pública no ve con buenos ojos ningún tipo de abuso sexual, de delito sexual, especialmente de menores. Y creo que eso está muy bien”.

Traducción de Olivia Gorsin