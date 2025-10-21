¿Dónde vive el príncipe Andrés? La mansión de 30 habitaciones conocida como Royal Lodge

Vuelven a intensificarse los pedidos para que el príncipe Andrés abandone Royal Lodge, su mansión de 30 habitaciones clasificada como patrimonio histórico de grado II, en medio de una nueva semana marcada por el escándalo que lo rodea.

Se reveló que Andrés no ha pagado alquiler por la propiedad durante más de veinte años, lo que ha incrementado la presión para que se le aparte por completo de la vida pública, debido a las persistentes acusaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

El viernes 17 de octubre se anunció que Andrés ya no llevará el título de duque de York. Su exesposa, Sarah Ferguson —quien aún reside con él en Royal Lodge— también perdió su título de duquesa.

De acuerdo con el contrato de arrendamiento publicado por la Corona y enviado a The Independent, el príncipe Andrés pagó alrededor de 1,22 millones de dólares por el alquiler de Royal Lodge, además de al menos 9,15 millones de dólares en renovaciones realizadas en 2005. Desde que se mudó en 2003, solo ha pagado “un grano de pimienta (si se le exige)” como renta anual.

A continuación, un vistazo más detallado a la imponente propiedad que el príncipe ha llamado hogar durante más de dos décadas.

¿Dónde se encuentra Royal Lodge?

Royal Lodge está situada dentro de la finca de Windsor, a unos cinco kilómetros al sur del Castillo de Windsor.

Forma parte de las propiedades de la Corona y fue la residencia oficial en Windsor de la Reina Madre desde 1952 hasta su fallecimiento en 2002.

La construcción data de mediados del siglo XVII y, con el paso del tiempo, ha servido de alojamiento tanto para miembros del personal como para integrantes de la familia real. A lo largo de su historia, ha tenido distintos nombres —como Lower Lodge y Great Lodge— antes de adoptar su denominación actual: Royal Lodge.

open image in gallery Royal Lodge, la residencia del príncipe Andrés en Windsor ( Alan Hunt/Geograph )

¿Qué tan grande es Royal Lodge?

Royal Lodge está rodeada por un terreno de aproximadamente unas 40 hectáreas. La residencia principal cuenta con 30 habitaciones, incluyendo siete dormitorios distribuidos en los dos pisos superiores.

Entre sus espacios interiores destacan un amplio salón conocido como la “sala formal”, un salón social y el invernadero original, que se ha mantenido intacto.

En los jardines también se encuentra Y Bwthyn Bach, una pequeña cabaña que fue obsequiada a la princesa Isabel por el pueblo de Gales en 1932, cuando era niña.

Además, la finca alberga otras construcciones menores, como Gardener’s Cottage, Chapel Lodge, seis Lodge Cottages, y alojamientos destinados al equipo de seguridad policial.

¿Quién vivió allí antes?

Antes de que el príncipe Andrés y su familia se instalaran en Royal Lodge, la propiedad fue residencia del rey Jorge VI y la Reina Madre, cuando aún ostentaban los títulos de duque y duquesa de York.

Las princesas Isabel y Margarita pasaron largas temporadas en el lugar, que la familia usaba como refugio campestre.

En el siglo XVIII, el cartógrafo militar y artista Thomas Sandby vivió en la casa mientras ocupaba el cargo de subguarda del Great Park, motivo por el cual la residencia llegó a conocerse como Deputy Ranger’s House.

open image in gallery El príncipe Andrés sigue bajo presión tras las nuevas acusaciones ( PA Wire )

Más adelante, fue habitada por Joseph Frost, guardabosques del parque, quien asumió el cargo de superintendente general de las granjas tras la muerte de Sandby.

En 1812, el príncipe Jorge de Gales —quien luego se convertiría en Jorge IV— utilizó la propiedad como residencia temporal.

En 1830, por orden del rey Guillermo IV, la casa fue prácticamente demolida, excepto el invernadero, y posteriormente reconstruida.

Para 1840, se utilizaba como alojamiento para oficiales de la Casa Real.

¿Cuánto ha gastado el príncipe Andrés en Royal Lodge?

El príncipe Andrés arrendó Royal Lodge a la Corona en 2003 mediante un pago único de aproximadamente 1,22 millones de dólares. Luego, en 2005, destinó cerca de 9,15 millones de dólares a la renovación de la propiedad.

open image in gallery La princesa Eugenia de York reacciona mientras ella y su esposo, Jack Brooksbank, se dirigen a un Aston Martin DB10 al salir del Castillo de Windsor rumbo a Royal Lodge ( AFP via Getty Images )

El príncipe Andrés y su familia tienen un contrato de arrendamiento de 75 años sobre Royal Lodge, lo que les permite residir en la propiedad hasta el año 2078.

En 2018, la hija menor de Andrés y Sarah, la princesa Eugenia, celebró su recepción de boda en Royal Lodge, luego de casarse con Jack Brooksbank en el Castillo de Windsor.