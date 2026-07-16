Escuadrón Blue Angels de la Armada causa caos en una playa de Florida por maniobra de vuelo a baja altura

Un miembro del escuadrón de demostración aérea de élite Blue Angels de la Armada estadounidense provocó gritos entre los bañistas y el vuelco de sus sillas y sombrillas tras sobrevolar su avión a una altitud excepcionalmente baja.

El sobrevuelo a baja altura tuvo lugar durante el evento anual “Desayuno con los Blues” en Pensacola Beach, Florida, y fue captado en un video grabado con un teléfono móvil que desde entonces se volvió viral.

Los funcionarios de la Estación Aeronaval de Pensacola declararon que están llevando a cabo una investigación para determinar cómo el avión involucrado voló a tan baja altura, lo que provocó el caos en la playa mientras los espectadores corrían para recuperar sus carpas y sombreros perdidos.

“Durante una maniobra de aterrizaje, una aeronave voló a menor altitud de la habitual, lo que provocó una perturbación en la playa que afectó a las sillas y sombrillas de los civiles”, decía el comunicado, refiriéndose a la maniobra como un “vuelo a baja altitud”.

“La seguridad de nuestra comunidad local, de los espectadores y de nuestros pilotos es nuestra máxima prioridad”, continuaba.

open image in gallery Un avión que volaba a baja altura, perteneciente a la escuadrilla de exhibición aérea de élite ‘Blue Angels’ de la Armada de los Estados Unidos, dio un susto a los bañistas de Florida el miércoles ( Reuters )

“El equipo directivo está revisando las circunstancias en torno a la maniobra y llevando a cabo una exhaustiva revisión de seguridad para garantizar que todas las operaciones cumplan las estrictas normas de seguridad de la Armada y de la Administración Federal de Aviación (FAA)”.

Ashley Korn, una de las asistentes al evento, declaró a WEAR, filial de ABC News: “Llevo viniendo 10 años y nunca había visto un pase como ese en mi vida”.

Y agregó: “Pensé que nos iban a derribar los Blue Angels, pero fue increíble”. “Era tan grande que pensamos que era Fat Albert”, dijo Samantha Mayne, otra observadora, aludiendo al famoso avión de apoyo de los Blue Angels, que actualmente se encuentra en mantenimiento en Marshall Aerospace en Cambridge, Reino Unido, y no estará listo para volver a la acción sino hasta el próximo año.

“Fue enorme por lo cerca que estaba. Todas nuestras carpas se cayeron... Pero valió la pena. Fue increíble”.

open image in gallery El equipo de especialistas es el segundo más antiguo del mundo y se enorgullece de hacer gala de “profesionalidad, excelencia y trabajo en equipo”. ( Getty )

“Probablemente lo recordaré durante el resto de mi vida”, añadió Lane Wilkerson, quien claramente se divirtió.

Los Blue Angels, cuya fundación fue en 1946, son el segundo equipo acrobático formal más antiguo del mundo y están compuestos por seis pilotos de la Armada y un piloto del Cuerpo de Marines, que vuelan aviones Boeing F/A-18E/F Super Hornet y Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

Realizan alrededor de 60 espectáculos al año en todo Estados Unidos, además de dos en Canadá, y se enorgullecen de mostrar “el profesionalismo, la excelencia y el trabajo en equipo que se encuentran en todas las unidades de la Armada y el Cuerpo de Marines, así como de brindar la emoción y la magia del vuelo a la gente cada año”.

Traducción de Olivia Gorsin