Jóvenes bolivianas muestran sus habilidades en la patineta; buscan reivindicar a la mujer indígena

Los aplausos de sus madres y amigos animaban a unas 20 jóvenes y niñas bolivianas que mostraron el jueves su destreza con la patineta, mientras vestían una falda tradicional cholita conocida como pollera durante una competencia en que buscan r eivindicar la identidad de la mujer indígena y promover el skate como un deporte inclusivo.

Las organizadoras pertenecen al movimiento “Warmis (mujeres en aymara) Sobre Ruedas”, cuyas integrantes se caracterizan por practicar este deporte urbano luciendo sus prendas de vestir típicas.

En la competencia de talentos se evalúa la técnica, la creatividad y la vestimenta de la mujer aymara, explicó a The Associated Press Ana Lucía Calvep, miembro del movimiento. Los premios son patinetas e implementos para practicar esta disciplina extrema.

La pista de skate se encuentra en medio de árboles en un barrio alejado del centro de La Paz, a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar. La competencia inició con los ejercicios básicos para las principiantes quienes realizaban los llamados “cangrejitos” que consistía en simular caminar sobre la patineta con los pies en cada extremo sin caerse. Todas lo lograron.

Sin embargo, al aumentar el nivel de dificultad, muchas se fueron cayendo. Participaron niñas desde los ocho años hasta jóvenes de 18.

“Yo siento que vuelo”, expresó Calvep, de 18 años. “La pollera es más pesada, pero es un honor vestirla porque representa a mi abuela”, destacó.

La chola es un personaje importante en la identidad de la ciudad de La Paz.

En este concurso no todas las participantes usan pollera. Sin embargo, existe una categoría especial que premia a quien la vista y demuestre los trucos; gana una tabla.

El skate en Bolivia se va abriendo camino a nivel profesional, por lo que las jóvenes también aspiran a mejorar para participar en competencias internacionales.

“Me siento muy feliz de que mi hija de 10 años use la pollera que mi mamá viste, con gusto la traigo", dijo Victoria Mamani, madre de Arely Ramos, quien participó en la categoría de principiantes. “Mi mamá incluso se emociona”.

“Este deporte no es fácil, cada caída me duele como madre. Pero he visto que a mi hija la ha hecho más fuerte”, agregó.