Hombre acusado de intentar asesinar a Trump en Florida cierra su defensa sin testificar

Un hombre que enfrenta un juicio por intentar asesinar al presidente Donald Trump el año pasado en su campo de golf en Florida se negó a testificar el lunes como parte de una defensa en que se representa a sí mismo y concluyó su caso interrogando a un experto en armas de fuego y a dos testigos de carácter.

Ryan Routh concluyó su caso antes del almuerzo después de interrogar a los testigos durante tres horas en la mañana. La jueza federal de distrito Aileen Cannon le preguntó a Routh si quería testificar él mismo, y se negó. Los argumentos finales están programados para el martes.

Los fiscales han dicho que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un fusil a través de los arbustos cuando Trump jugaba golf el 15 de septiembre de 2024 en su club Mar-a-Lago en West Palm Beach. Un agente del Servicio Secreto testificó la semana pasada que vio a Routh antes que Trump apareciera. Routh apuntó su fusil al agente, quien abrió fuego, haciendo que Routh soltara su arma y huyera sin disparar una sola vez, dijo el agente.

Durante el interrogatorio de Routh el lunes, el experto en armas de fuego Michael McClay testificó que Routh habría podido tener una vista del sexto green del campo de golf donde se escondía entre los arbustos. McClay testificó que había probado el arma de Routh para el juicio y se le permitió disparar dos tiros como parte de la prueba. Sin embargo, McClay dijo que el segundo intento de disparo se atascó durante la prueba, sugiriendo que Routh no habría podido realizar múltiples disparos.

McClay también testificó que una mira encontrada en la escena había sido montada en el arma con cinta y pegamento, lo que probablemente la habría hecho ineficaz.

Los dos testigos de carácter, un exempleado y un amigo del hijo de Routh, testificaron que Routh era un hombre pacífico, pero admitieron bajo contrainterrogatorio que no habían visto al sospechoso en años.

Routh se ha declarado no culpable de los cargos de intentar asesinar a un importante candidato presidencial, agredir a un agente federal y varias violaciones de armas de fuego.

Los fiscales de la fiscalía federal para el Distrito Sur de Florida concluyeron su caso el viernes por la tarde después de pasar siete días interrogando a 38 testigos en un intento de asegurar que Routh pase el resto de su vida en prisión.

Cannon aprobó la solicitud de Routh para representarse a sí mismo después de dos audiencias en julio. Routh le dijo a la jueza que sus defensores públicos federales designados por el tribunal eran diligentes, pero no lo escuchaban y le tenían miedo.

"¿Cómo se supone que deben representarme y decir que no soy una persona peligrosa cuando ellos no lo creen?" dijo Routh en julio.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que los acusados tienen derecho a representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, siempre y cuando puedan demostrar a un juez que son competentes para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado. Los exabogados defensores de Routh han servido como asesores de respaldo desde que Routh asumió su propia defensa y han estado presentes durante el juicio en las últimas dos semanas.

Cannon dijo que los abogados deben estar preparados para presentar sus argumentos finales el martes, dando a cada lado una hora y 45 minutos. El jurado comenzará a deliberar después de eso. Inicialmente, Cannon había bloqueado el juicio en la corte federal de Fort Pierce por más de tres semanas, pero los contrainterrogatorios relativamente cortos de Routh y la presentación de la defensa han llevado a un ritmo más rápido de lo anticipado.

Sólo nueve semanas antes del incidente en el campo de golf, Trump había sobrevivido a un atentado cuando hacía campaña en Pensilvania. Ese agresor había disparado ocho tiros, con una bala rozando la oreja de Trump. El hombre fue luego abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Routh era un trabajador de la construcción de Carolina del Norte que en los últimos años se había mudado a Hawai. Un líder mercenario autoproclamado, Routh hablaba con cualquiera que quisiera escuchar sobre sus peligrosos y a veces violentos planes para insertarse en conflictos alrededor del mundo, según han dicho testigos a The Associated Press.

En los primeros días de la guerra en Ucrania, Routh intentó reclutar soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para combatir contra los rusos. En su natal Greensboro, Carolina del Norte, fue arrestado en 2002 por eludir una parada de tráfico y atrincherarse de los agentes con una ametralladora totalmente automática y un "arma de destrucción masiva", que resultó ser un explosivo con una mecha de 25 centímetros (10 pulgadas), según la policía.

En 2010, la policía registró un almacén propiedad de Routh y encontró más de 100 artículos robados, desde herramientas eléctricas y suministros de construcción hasta kayaks y tinas de spa. En ambos casos de delitos graves, los jueces le dieron a Routh libertad condicional o una sentencia suspendida.

Además de los cargos federales, Routh también se ha declarado no culpable de cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.

