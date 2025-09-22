Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Un sismo de 4,3 remece el área de la Bahía de San Francisco, muchos reportan una fuerte sacudida

Associated Press
Lunes, 22 de septiembre de 2025 07:33 EDT
CALIFORNIA-SISMO
CALIFORNIA-SISMO (AP)

Un sismo de magnitud 4,3 despertó a varias personas con un fuerte vaivén en el área de la Bahía de San Francisco la madrugada del lunes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El temblor ocurrió al este-sureste de Berkeley, informó el servicio. Sucedió poco antes de las tres de la mañana, hora local.

Algunas personas publicaron en internet que habían sentido cómo sus casas se sacudían.

“Nos llegan llamadas desde San Francisco y el East Bay y de todas partes”, dijo el presentador de KTVU-TV, Dave Clark, en un video desde la sala de redacción. “Las cosas se estaban sacudiendo en nuestra sala de redacción. ... Sorprendió a todos”.

En un primer momento se desconocía si había heridos o daños significativos.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in