Las princesas Beatrice y Eugenie seguirán siendo parte activa de la familia real, a pesar de que el rey Carlos ha comenzado formalmente el proceso para despojar al príncipe Andrés de sus títulos, en el contexto del escándalo vinculado a Jeffrey Epstein.

Según informó el Palacio de Buckingham, Andrés —quien pasará a ser conocido oficialmente como Andrew Mountbatten Windsor— también acordó abandonar su residencia en Royal Lodge.

Aunque el príncipe niega las acusaciones, la Casa Real considera que hubo “graves errores de juicio”.

No obstante, como hijas de un hijo del monarca, las princesas Beatrice y Eugenie conservarán sus títulos conforme a las Cartas Patentes emitidas por el rey Jorge V en 1917.

Se espera que ambas continúen siendo bienvenidas en celebraciones familiares como la reunión navideña en Sandringham y otros eventos oficiales de la realeza.

Las princesas Beatrice y Eugenie conservaron sus títulos luego de que el rey Carlos iniciara el proceso para despojar al príncipe Andrés de los suyos ( Yui Mok/PA )

Beatrice, de 37 años, pasó la última Navidad en la residencia del rey Carlos en Norfolk, donde asistió al servicio matutino en la iglesia St Mary Magdalene. Su padre, el príncipe Andrés, no estuvo presente, en medio de la polémica por sus supuestos vínculos con una presunta espía china.

Novena en la línea de sucesión al trono, Beatrice trabaja como asesora en Afiniti, una empresa de software de inteligencia artificial, y es cofundadora de la organización benéfica The Big Change Charitable Trust.

Además, apoya varias causas reales, entre ellas el hospicio infantil Forget Me Not, que brinda cuidados paliativos a niños con enfermedades terminales; la fundación Teenage Cancer Trust, que atiende a adolescentes y jóvenes con cáncer; y la organización Helen Arkell Dyslexia Charity, que ofrece apoyo a personas con dislexia y sus familias.

Eugenie, duodécima en la línea de sucesión, también es patrona de varias organizaciones, como Elephant Family, que protege a los elefantes asiáticos y su hábitat; Teenage Cancer Trust y la European School of Osteopathy, institución dedicada a la formación en osteopatía. Además, cofundó la organización Anti-Slavery Collective, que trabaja para concientizar y combatir la esclavitud moderna.

A principios de este año, Eugenie se convirtió en mentora del programa 35 Under 35 de The King’s Foundation, que destaca a jóvenes líderes del cambio. También trabaja como directora en la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth en Londres.

Ambas princesas están casadas y tienen hijos.

Beatrice contrajo matrimonio con el empresario inmobiliario Edoardo Mapelli Mozzi en una ceremonia privada durante la pandemia, en 2020. Al evento asistieron sus abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Philip, duque de Edimburgo. La boda original había sido pospuesta por las restricciones sanitarias.

Edo, como se lo conoce, es hijo del exesquiador olímpico el conde Alessandro Mapelli Mozzi y de Nikki Williams-Ellis.

Eugenie, por su parte, se casó con el comerciante de vinos Jack Brooksbank en octubre de 2018, en una elegante ceremonia celebrada en la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, con presencia de miembros de la realeza y celebridades.

Brooksbank se ha desempeñado como director de marca para Europa de Casamigos Tequila, empresa cofundada por el actor George Clooney.

Traducción de Leticia Zampedri