Piers Morgan anunció que emprenderá acciones legales contra Earl Spencer y su editorial por lo que calificó de “mentiras demostrables” incluidas en las nuevas y explosivas memorias del hermano de la princesa Diana.

Durante el episodio del lunes 21 de septiembre de su programa de YouTube Uncensored, el presentador afirmó que Spencer incluyó varias “afirmaciones inventadas” sobre él en el libro Swan Song: Diana, My Sister, que ya está a la venta. Morgan exige que Michael Joseph, sello editorial de Penguin Random House, retire esas afirmaciones.

En las memorias, Spencer hace varias acusaciones contra Morgan. En uno de los pasajes, escribe que “inmediatamente después de la muerte de Diana, Morgan fue uno de los cuatro editores de tabloides señalados, avergonzados y fotografiados en un artículo que analizaba quién podía ser considerado “responsable” del papel de los paparazzi en su muerte.

open image in gallery Piers Morgan asegura que emprenderá acciones legales contra Earl Spencer por lo que califica de “graves mentiras” en sus nuevas memorias sobre la princesa Diana ( YouTube )

Spencer añadió que “daba por sentado que Morgan debía sentir una culpa particular” porque, cuatro años antes, él y un colega del Sunday Mirror supuestamente habían publicado fotografías de Diana haciendo ejercicio en leotardo, tomadas con cámaras ocultas por el propietario de un gimnasio, unas imágenes que llevaron a la princesa a emprender acciones legales contra el periódico.

Morgan, sin embargo, calificó esa acusación, que describió como “muy grave”, de “tontería” y aseguró que “es muy fácil demostrar que es una tontería”. Según el presentador, las fotografías a las que se refiere Spencer se publicaron dos años antes de que él comenzara a trabajar en el Daily Mirror.

“De hecho, cuando se tomaron las fotos del gimnasio, yo escribía una columna sobre el mundo del espectáculo en The Sun, el principal rival del Mirror. No podía estar más alejado de la responsabilidad por aquella exclusiva del Mirror”, afirmó.

Morgan advirtió a Spencer y a sus editores que su abogado se pondría en contacto con ellos y exigió que se retirara del libro lo que calificó de “una mentira absoluta” sobre su responsabilidad en la publicación de esas fotografías. Además, pidió una donación al King’s Trust como compensación por el daño causado.

open image in gallery Morgan exigió a Earl Spencer y a sus editores que retiren de sus nuevas memorias las afirmaciones que califica de “mentiras” ( BBC )

En otro pasaje de las memorias, Spencer afirma que Morgan “gruñó molesto” cuando le comunicaron que ya no estaba invitado al funeral de la princesa Diana. La decisión se produjo después de que la familia de Diana señalara la intromisión de la prensa y el comportamiento de los paparazzi como factores que contribuyeron al accidente de tránsito en el que murió en 1997.

Spencer asegura que llamó personalmente a cada uno de los directores de los tabloides para pedirles que no asistieran. “El único que pareció molesto, en lugar de confundido o avergonzado, fue Piers Morgan, del Mirror, quien gruñó con fastidio antes de colgar”, escribió.

En sus memorias, de unas 400 páginas, Spencer también sostiene que el rey Carlos dijo que “pronto la olvidaremos” tras la muerte de Diana.

En otro fragmento, Spencer recuerda una llamada que recibió después de la muerte de su hermana: “A diferencia de las demás personas que me llamaron, que estaban conmocionadas, apenas podían expresar sus condolencias y se ofrecían a ayudar, él sonaba eufórico, como si le hubiera tocado la lotería. Recuerdo haber pensado eso en aquel momento”.

open image in gallery Piers Morgan cuestionó la credibilidad de Earl Spencer tras la publicación de sus nuevas memorias ( X/Twitter )

En respuesta a las afirmaciones incluidas en las memorias, un portavoz del Palacio de Buckingham declaró: “Aunque por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y alterar los recuerdos de formas que otras personas no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida semejante”.

The Independent se puso en contacto con Spencer, Michael Joseph y Morgan para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri