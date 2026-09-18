Según se ha informado, Venezuela está cerca de cerrar un acuerdo para trasladar 4.000 millones de dólares en oro del Banco de Inglaterra al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Estados Unidos, tras una larga disputa legal.

Encabezados por la presidenta interina Delcy Rodríguez, el Gobierno venezolano y la oposición alcanzaron en agosto un inusual consenso: trabajar juntos para recuperar 31 toneladas de metales preciosos que se encontraban almacenadas en las bóvedas subterráneas de Londres, Reino Unido.

Según los términos del acuerdo, la presidenta en funciones obtendría el control legal sobre el oro, pero estaría imposibilitada de venderlo de inmediato, informó el periódico británico Financial Times.

“El oro irá a EE. UU., pero Delcy no tendrá acceso directo a él”, declaró una figura de la oposición, presuntamente involucrada en las negociaciones en curso. Añadió que el metal precioso estaría “supervisado y restringido”.

open image in gallery La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha participado en el acuerdo ( Reuters )

La reserva podría utilizarse como garantía para préstamos gubernamentales, incluso para la reconstrucción tras los dos terremotos que devastaron el país sudamericano a finales de junio, causando la muerte de más de 6.000 personas.

El Banco Mundial estimó previamente que los daños provocados por lo que se ha descrito como el mayor desastre natural que ha azotado el país en décadas ascienden a $19.600 millones.

De concretarse, el acuerdo pondría fin a una importante disputa que ha durado casi ocho años, después de que Gran Bretaña se negara a reconocer a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, alegando que las elecciones de 2018 habían sido fraudulentas.

En la práctica, esta medida bloqueó el acceso del Gobierno venezolano al oro.

open image in gallery Venezuela sufrió daños generalizados cuando se vio afectada por una serie de terremotos a principios de este año ( AFP/Getty )

Desde entonces, los lingotes han sido objeto de una prolongada disputa legal en los tribunales del Reino Unido y no han sido liberados a pesar de la captura de Maduro por parte de EE. UU. en enero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido afirmó que el Gobierno del país no era parte en el proceso judicial para determinar quién debía tener el control de la reserva.

“El asunto se está examinando mediante procesos legales independientes y no es una decisión que el Gobierno británico pueda dirigir o influir”, declaró un portavoz, y siguió: “Los tribunales del Reino Unido y el Banco de Inglaterra son independientes del Gobierno británico”.

“El Reino Unido mantiene su postura de larga data de apoyo a una transición democrática del poder en Venezuela que refleje la voluntad del pueblo venezolano”, añadió.

open image in gallery La gente pasa por delante del edificio del Banco de Inglaterra en Londres, Reino Unido ( Reuters )

Mientras tanto, el Banco de Inglaterra ha declarado que no está en condiciones de actuar conforme a las instrucciones hasta que haya una nueva orden del Tribunal del Reino Unido, que aclare quién tiene autoridad legal sobre la reserva.

“Esto exige que las partes implicadas en el caso acudan a los tribunales del Reino Unido para resolver la disputa”, aclararon.

Según fuentes familiarizadas con las conversaciones, los informes sobre el acuerdo surgen mientras Donald Trump está haciendo planes para una reunión inédita con Rodríguez, posiblemente la próxima semana.

No está claro si el acuerdo se discutirá, en caso de que se celebre la reunión entre los dos líderes.

“La situación con Irán es difícil, pero Venezuela es sin duda el mayor éxito del presidente, y Delcy es clave para ello”, declaró un asesor de Trump citado por el medio en línea Axios. Agregó: “A menos que algo salga realmente mal, el presidente quiere que la reunión suceda”.

Traducción de Sara Pignatiello