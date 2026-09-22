Sebas Barcenas es un baladista para la actualidad

El artista guatemalteco Sebas Barcenas fusiona pop con música electrónica en su álbum debut “De la Zona 5 para el mundo”, en el que honra sus orígenes.

“Bastante cruda, esa sería la palabra que utilizaría”, dijo sobre cómo describiría su música. “Dramática, real y sincera”.

Barcenas creció en una familia de artistas, su padre, Tavo Barcenas tuvo una banda de rock llamada Dharana, que fue reconocida en Guatemala, y también desarrolló su carrera solista.

Su método de aprendizaje fue empírico, con prueba y error, oído, tutoriales de YouTube y practicando guitarra y batería. El primer amor de Barcenas fue el reggae y se desarrolló en ese género desde los 11 hasta los 19 años.

“No olvido el día en que mi papá justo me enseñó”, dijo Bárcenas en entrevista con The Associated Press. “Me dijo: ‘Mira, te voy a enseñar de la música más linda del mundo, y me puso una canción de Cultura Profética’”.

Pero con el tiempo le dio una oportunidad a las baladas y el pop, sintiéndose también como en casa. Su álbum tiene una fuerte carga de pop, pero también deja espacio para la música electrónica y un poco de rock.

“Cuando ya tenía como 20, 21 años, empecé a adentrarme un poco más como a la balada”, dijo. “Y a mí me gustaba mucho la música electrónica. Yo siempre produje música electrónica… ese era mi rollo”.

Entre sus referentes están Ricardo Arjona, Gaby Moreno, Justin Bieber y Skrillex.

Uno de sus temas más populares es “La canción que llora”, que surgió muy rápidamente después de una ruptura de una relación de años y se volvió viral en TikTok.

“Con 45 minutos escribí la canción y me cambió mi manera incluso de ver la música”, dijo Barcenas. “Me cambió la vida, literalmente me cambió mi vida”.

Otras de sus canciones más escuchadas son “Qué putas le pasa al destino” y “K DEBO HACER”.

Una madre muy joven

La “Zona 5” es el barrio de donde viene Barcenas, es considerado uno de los más peligrosos de Guatemala, por eso el título hace referencia a esos orígenes desde los que superó las adversidades para dedicarse a la música.

“Mi familia siempre, siempre ha trabajado mucho y, pues, gracias a Dios, nunca nos faltó el pan en la mesa. Más bien, pues, obviamente vivíamos en un contexto muy humilde por la gente que me rodeaba”, señaló.

En su álbum dedica “Gabriela” a su mamá, quien tuvo a Bárcenas a los 16 años y luchó para sacar adelante a su familia, que también incluye a su hermano menor.

“Justo a inicios de año como que sentí un llamado y dije ‘tengo que darle un poco de voz a lo que ella siente’”, señaló. “Te imaginarás, yo tengo 25 y no me veo en esas, y ella con 16 se metió a estudiar y al mismo tiempo trabajaba y me mantenía y me sacó adelante”.

El video de “Gabriela” fue filmado en Antigua Guatemala, y tiene escenas en una iglesia donde aparece una Virgen de Guadalupe, que Barcenas dice que tiene muchos fieles guatemaltecos.

En “Cuantas veces no” habla de cómo las redes sociales impactan en las relaciones. Barcenas ha tratado de evitar caer en estos espejismos.

“A mí me ha servido mucho. Te soy honesto, llevo más de dos años solo y eso me ha servido mucho en lo personal como para entender qué es lo que busco en algún futuro”, señaló.