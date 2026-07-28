Jefe de la ONU declara compromiso para resolver división étnica de Chipre

El secretario general de la ONU António Guterres afirmó el martes durante una inusual visita a Chipre que estaba demostrando su compromiso de resolver la división étnica en la nación insular, aunque las expectativas siguen siendo bajas respecto a un avance que conduzca a un acuerdo de paz.

“Haré todo lo que pueda para apoyar a los grecochipriotas y a los turcochipriotas en este momento tan importante”, declaró Guterres tras conversaciones con el presidente grecochipriota Nikos Christodoulides.

El jefe de la ONU también se reunió con el líder turcochipriota, Tufan Erhurman, y tenía previsto celebrar reuniones conjuntas con ambos más tarde el martes y el miércoles.

La primera visita de un jefe de la ONU en 16 años se produjo en medio de renovados esfuerzos por reanudar las conversaciones formales de paz tras una pausa de casi una década. El último gran impulso, que Guterres medió en 2017, se derrumbó entre recriminaciones sobre quién y qué tenía la culpa del estancamiento.

Un acuerdo de paz en Chipre ayudaría a desbloquear el potencial del Mediterráneo oriental como proveedor de gas natural para Europa y otras localidades al tiempo que aliviaría tensiones en una región con intereses contrapuestos sobre energía, territorio e influencia.

Numerosas rondas de conversaciones mediadas por la ONU han corrido la misma suerte desde 1974, cuando la isla quedó dividida tras una invasión turca provocada por un golpe respaldado por Atenas con el objetivo declarado de la unión con Grecia.

Los turcochipriotas declararon la independencia en el tercio norte de la isla en 1983, pero solo la reconoce Turquía, que mantiene allí a más de 35.000 soldados. Chipre se incorporó a la Unión Europea en 2004, pero solo el sur, reconocido internacionalmente, disfruta de todos los beneficios.

A pocos meses de que expire su mandato en la ONU, Guterres quiere convocar una reunión más amplia para involucrar a los principales diplomáticos de los garantes de Chipre —Grecia, Turquía y Gran Bretaña— con el fin de declarar el inicio formal de las conversaciones de paz. Una declaración aportaría impulso al proceso para que el sucesor de Guterres pueda llevarlo a término.

Guterres le dijo a Christodoulides que un acuerdo sobre Chipre tendría “no solo un impacto muy positivo para Chipre, sino que será extremadamente útil en el contexto de una situación muy difícil en la región”.

El portavoz del gobierno chipriota, Constantinos Letymbiotis, señaló que la decisión de Guterres de dedicarle tiempo personal a la visita “indica que puede haber avances”.

Pero persisten obstáculos para un acuerdo de paz. Un esquema de acuerdo respaldado por la ONU, en forma de un Chipre federado compuesto por zonas administradas por grecochipriotas y turcochipriotas, existe desde hace décadas, pero el paso del tiempo ha endurecido la postura de cada parte y las ha alejado aún más.

Los turcochipriotas sostienen que la mayoría grecochipriota se niega a compartir el poder en igualdad de condiciones incluso bajo un acuerdo federal.

A principios de este mes, el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, reiteró el apoyo de Ankara a un acuerdo de dos Estados que otorgue reconocimiento internacional a los turcochipriotas secesionistas. Yilmaz también lanzó una advertencia velada al gobierno chipriota contra el uso de su pertenencia a la Unión Europea y sus vínculos más estrechos con Israel para arrancar concesiones a Ankara.

Los grecochipriotas han dicho que nunca aceptarían un acuerdo de dos Estados que dividiría formalmente la isla y afianzaría de manera permanente una presencia militar turca que consideran una amenaza existencial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.