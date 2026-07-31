Misterio por la muerte de Elisabeth-Jane Ross, turista hallada en una maleta en Atenas

La policía griega está trabajando para determinar si hubo algún tipo de delito en la muerte de una mujer escocesa cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en Grecia.

Se cree que Elisabeth-Jane Ross, de 38 años, se alojaba en casa de unos amigos en Atenas a principios de este mes, antes de ser hallada muerta. El Ministerio de Asuntos Exteriores está prestando apoyo y se mantiene en contacto con las autoridades locales, que trabajan conjuntamente con la policía escocesa para esclarecer lo sucedido.

Desde entonces, la familia rindió homenaje a Ross, y su tía Anne Bangham dijo en las redes sociales que la familia “no puede creer que esto haya sucedido” mientras rendían homenaje a su “hermosa” y “cariñosa” sobrina.

“Es horrible. No podemos creerlo. Era una joven tan hermosa, cariñosa y amable”, escribió en una publicación. “Ojalá pudiera atrapar al culpable. Hacía poco que había llegado al trabajo. Tardaremos en asimilarlo”.

open image in gallery Ross se alojó con unos amigos cuando llegó a Grecia ( Cortesía )

¿Qué le sucedió a Elisabeth-Jane Ross?

Según los medios griegos, Ross viajó a Grecia desde Edimburgo el 29 de junio y, en un principio, se alojó con unos amigos en la ciudad de Keratsini, en las afueras de Atenas, antes de reunirse con unos amigos estadounidenses en Kypseli el 15 de julio.

Su cuerpo fue descubierto posteriormente por un indigente en un edificio abandonado en el barrio de Kypseli, en Atenas, el 18 de julio. Se cree que falleció entre cinco y siete días antes de ser encontrada.

Se está llevando a cabo una investigación para determinar cómo fue encontrada muerta en la maleta. Un portavoz de la policía indicó que no había indicios, ni en el cuerpo ni en el equipaje, que permitieran identificar a una tercera persona.

Aunque se sabe poco públicamente, el periódico griego Protothema afirma que la policía cree que Ross fue asesinada no muy lejos de donde se encontró la maleta, lo que sugiere que fue transportada al lugar a pie.

¿Quién envió mensajes desde su teléfono móvil?

La policía cree que el teléfono de Ross se utilizó para enviar mensajes después de su muerte, en un supuesto intento de despistar a quienes la buscaban.

Según los informes, los mensajes de texto que envió desde su teléfono a sus familiares y amigos el 15 de julio decían que “necesitaba un tiempo para sí misma” y que “quería estar sola un tiempo”.

Las autoridades están trabajando para determinar quién pudo haber estado utilizando el teléfono de Ross.

open image in gallery Según las informaciones, el teléfono de Ross siguió activo tras su fallecimiento ( Cortesía )

¿Qué declaró la policía de Atenas?

La policía griega está intentando determinar si la muerte de Ross fue consecuencia de un “acto criminal”, y un portavoz confirmó que se están realizando pruebas toxicológicas.

Añadieron: “No surgió ninguna otra evidencia del cuerpo o de la maleta que nos permita identificar a otra persona. Estamos a la espera del resultado de las pruebas toxicológicas para determinar la causa de la muerte y averiguar si hubo algún acto delictivo”.

“La investigación sigue en curso”.

¿Qué declararon las autoridades británicas?

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones declaró: “Nuestros pensamientos están con la familia de Elisabeth en estos momentos difíciles. Estamos brindando apoyo consular y en contacto con las autoridades locales”.

Un portavoz de la policía de Escocia declaró: “Tenemos conocimiento del fallecimiento de una mujer escocesa en Atenas y estamos en contacto con las autoridades griegas. Los agentes están prestando apoyo a su familia en Escocia”.

¿Qué sucederá después?

Mientras la policía espera los informes toxicológicos para determinar si la muerte de Ross fue un acto criminal, aún no se realizó ninguna detención. Persisten las dudas sobre cómo terminó en el equipaje y quién enviaba mensajes desde su teléfono después de su fallecimiento.

Traducción de Olivia Gorsin