"O Agente Secreto" obtiene cuatro nominaciones al Óscar, impulsando el cine brasileño

Los brasileños celebran la nominación de la película "O Agente Secreto" a cuatro categorías de los Oscar, que confirman el ascenso del cine brasileño y su atractivo universal.

"O Agente Secreto" ("El agente secreto"), nominada a mejor película, mejor actor, mejor película internacional y logro en casting, ahora comparte el récord de nominaciones de Brasil, junto con la famosa película de 2002 "Cidade de Deus" ("Ciudad de Dios"), ambientada en una favela de Río de Janeiro.

"O Agente Secreto" sigue a un padre viudo —interpretado por Wagner Moura— que se convierte en objetivo de la dictadura militar de Brasil en los años 1970 por enfrentarse a un empresario con vínculos con el régimen.

El director Kleber Mendonça Filho dijo que más de un millón de espectadores han visto la película, en un video publicado en las redes sociales el jueves tras las nominaciones.

El año pasado, el largometraje brasileño "Ainda estou aqui" ("Aún estoy aquí") también fue un éxito de taquilla que atrajo a millones de cinéfilos. Fue nominado en tres categorías y ganó como mejor largometraje internacional, otorgando a Brasil su primer Oscar.

La semana pasada en los Globos de Oro, Moura ganó el premio al mejor actor en una película dramática, convirtiéndose en el segundo brasileño en llevarse a casa un premio de actuación en los Globos después de que Fernanda Torres ganara por “Ainda estou aquí”. “O Agente Secreto” también se llevó el premio a la mejor película en lengua no inglesa, el segundo consecutivo para el país en esa categoría después del obtenido por “Ainda estou aquí”.

Los éxitos han llevado a muchos a decir que Brasil está viviendo un momento particularmente fructífero para su cine, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que la industria local está actualmente "experimentando uno de los mejores momentos de su historia".

Las nominaciones son "un reconocimiento a nuestra cultura y a la capacidad de Brasil para contar historias que conmueven al mundo", expresó en redes sociales.

"Ainda estou aqui" también está ambientada durante la dictadura, y los observadores dicen que ambas películas han contribuido a la discusión nacional sobre el oscuro período en la historia de Brasil de 1964 a 1985, cuando hubo torturas y desaparecidos.

Reacción a la agitación política

Lúcia Espírito Santo, una abogada jubilada de 78 años, dijo que ella misma tuvo que cuidar sus palabras cuando estudiaba derecho en la universidad por miedo a desaparecer.

"Lo que vemos en la película sucedió mucho. La gente desaparecía y no sabías por qué. Amigos míos de la universidad desaparecieron porque hablaron, abogaron por la libertad y la democracia", comentó al salir del cine después de ver la película.

Sabrina Guimarães, una estudiante de 20 años en una universidad de Río de Janeiro, que fue a ver la película el jueves, dijo que aprender sobre la historia del país es esencial.

"Aunque aprendemos estas cosas en la escuela, no pasamos mucho tiempo en ello y no es muy específico. Sentir que estás en los zapatos de la persona, saber lo que estaba sucediendo en ese momento es muy interesante", manifestó.

"Es bueno entender lo que pasó en el pasado para no repetir estas cosas en el futuro".

El director Mendonça Filho dijo que la película es una reacción a la última década de agitación política en Brasil, incluida la administración de extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, quien el año pasado fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por un intento de golpe.

Pero la película también dialoga con el clima político en otros lugares del mundo, comentó en una entrevista con The Associated Press el jueves.

"La película es muy brasileña, pero también es universal, por lo que se puede usar para discutir problemas en Estados Unidos, en Europa o en Brasil", dijo Mendonça Filho. "El tema del poder siendo utilizado para aplastar a las personas y clases sociales es un tema actual, no solo histórico".

"Emoción intensa"

El director de casting Gabriel Domingues, quien fue nominado en la nueva categoría de "logro en casting", dijo que la avalancha de apoyo a la película refleja un entusiasmo más amplio por el cine brasileño.

"El cine brasileño está realmente en un momento de emoción intensa, más allá de la simple emoción. La gente se conmueve mucho, con esta participación en eventos y premios internacionales y todo", comentó Domingues a AP, comparándolo con la atmósfera de Brasil en torno al fútbol.

Ana Paula Sousa, experta en cine y profesora en la Universidad ESPM en Sao Paulo, dijo que los logros de "Ainda estou aquí” y "O Agente Secreto" están cambiando la relación de los brasileños con la industria cinematográfica en un país donde la asistencia al cine es históricamente baja.

"La gente está hablando del cine brasileño y piensa que es genial hablar de ello. (...) Eso es algo que no veíamos antes, y es realmente genial", dijo.

Sousa expresó que espera que los éxitos impulsen una asistencia al cine más consistente entre los brasileños.

Espírito Santo, la cinéfila jubilada en Río, dijo que estaba increíblemente orgullosa del cine brasileño tras las nominaciones al Oscar.

"Estamos apareciendo, pisando la alfombra roja en el extranjero", comentó. "Brasil está empezando a parecer un productor de películas, de historias bien contadas". ___

Tatiana Pollastri contribuyó a este despacho desde Sao Paulo.