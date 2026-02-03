Controversia por nombres que gobierno de EEUU le ha dado a sus redadas migratorias

Una en Florida se llamó Operación Dirtbag. En Luisiana hubo una llamada Operación Catahoula Crunch o Swamp Sweep. En Maine, fue llamada Operación Catch of the Day.

Los nombres que el Departamento de Seguridad Nacional le ha dado a sus redadas migratorias, aunados al tono a veces mordaz y burlón en sus declaraciones oficiales, provoca opiniones polarizadas: ¿Son los nombres graciosos u ofensivos? Las reacciones a menudo dependen de la afiliación política y del apoyo que uno tiene a las operaciones, que afectan mayormente a comunidades negras e hispanas.

Los nombres envían un mensaje de que los inmigrantes en Estados Unidos son "infrahumanos", afirmó el congresista Jimmy Gomez, un demócrata de California, a The Associated Press.

"Por eso tienen esos nombres repugnantes", declaró Gomez, quien forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los gobiernos "ni siquiera usan ese tipo de lenguaje cuando realizan operaciones en el exterior, con algunos de los peores terroristas imaginables".

Pero el congresista Brandon Gill cree que los nombres demuestran que el presidente Donald Trump se toma en serio la tarea de controlar la inmigración ilegal y asegurar la frontera.

"Creo que lo único que está haciendo es hacerles saber que seguimos siendo serios al respecto", expresó el republicano de Texas. "Somos serios sobre mantener la frontera segura. Somos serios sobre deportar a los inmigrantes ilegales".

¿Qué hay en un nombre?

Históricamente, los nombres para operaciones militares delicadas de Estados Unidos no han sido términos pegajosos, sino algo benigno. En tiempos de guerra, eran nombres que podían dar referencia correcta a la persona adecuada sin despertar sospechas en espías o en el papel, explicó Michael O’Hanlon, director de investigación en política exterior en la Institución Brookings y autor de varios libros sobre historia militar y estrategia de defensa de Estados Unidos. Citó planes de la era de la Segunda Guerra Mundial como la Operación Market Garden y la Operación Torch como ejemplos.

En la era moderna, los nombres clave para las operaciones son una oportunidad para que una administración proyecte una imagen de su visión. Por ejemplo, el presidente George W. Bush a menudo proponía nombres con el tema de la libertad. También pueden ser una oportunidad “para cantar victoria”. La administración Trump nombró su campaña de bombardeo relámpago sobre Irán en 2025 como Operación Midnight Hammer.

"A veces, cuando saben que van a ganar y quieren exhibir su beneficio político, a veces usan un nombre algo vanaglorioso como 'resolución absoluta', que solo pretende transmitir esta bravata", indicó O’Hanlon. "Pero, si alguna vez no estás seguro de las perspectivas, intentas usar un nombre un poco más genérico o vago para que nadie pueda averiguar cómo será la misión de antemano".

En el caso de las recientes redadas migratoria, los nombres comunican "su motivación, su propósito y, por lo tanto, su justificación", agregó.

La administración también ha dado el mismo tratamiento a las instalaciones de detención de inmigrantes, incluyendo Speedway Slammer en Indiana, Cornhusker Clink en Nebraska, y Alligator Alcatraz y Deportation Depot en Florida. Han sido la base de memes en internet y mercancía en línea.

"Pareciera que solo están tratando de comercializar sus centros de detención de una manera provocadora", señaló Héctor Díaz, un abogado de inmigración de Miami que ha representado a más de dos docenas de clientes hispanos detenidos en Florida.

"Racista y degradante"

La Operación Catch of the Day, que concluyó en Maine el mes pasado, inmediatamente provocó reacciones de rechazo entre los legisladores demócratas cuando se anunció por primera vez. La congresista Chellie Pingree calificó la marca como "racista y degradante" para los habitantes de Maine en general y para las comunidades inmigrantes del estado en particular.

"Es una broma de mal gusto", apuntó Pingree, expresidenta de la Cámara de Representantes de Maine que se postula para gobernadora, en una publicación en redes sociales.

Sheena Bellows, secretaria de gobierno demócrata de Maine que también se postula para gobernadora, denunció "la operación grotescamente nombrada", advirtiendo que las acciones y el mensaje de la administración Trump han enfriado la vida empresarial y cívica en el estado.

"Cuando los agentes de ICE patrullan las calles y arrestan y encarcelan a personas erróneamente, entonces la gente tiene miedo de salir", dijo Bellows a AP.

El senador estatal demócrata Joe Baldacci coincidió: "Esto no es una comida en el menú de un restaurante. Estas son las vidas de las personas".

Pero Jason Savage, director ejecutivo del Partido Republicano de Maine, aseguró en un correo electrónico que "quejarse del nombre de la operación es una distracción absurda del desastre absoluto que estos mismos demócratas han permitido que ocurra en todo Maine".

Partidarios argumentan que los nombres muestran que Trump es serio

Los nombres de las redadas migratorias también han recibido críticas por tomar inspiración de la cultura pop. En noviembre, la administración Trump jugó con el popular libro infantil de 1952 "Charlotte's Web" de E.B. White cuando le puso ese mismo nombre a una redada de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte. Martha White aseveró que el autor, su abuelo, habría odiado la referencia porque "creía en el Estado de Derecho y el debido proceso".

Los nombres persisten, incluso después de que algunos funcionarios de Trump mencionaran la posibilidad de restringir a los agentes federales tras las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota y las acusaciones de otras conductas indebidas por parte de policías federales de inmigración.

Los demócratas del Congreso han prometido investigaciones sobre la conducta y los posibles abusos por parte de los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza, y han prometido investigar la retórica y las publicaciones en redes sociales de la agencia si ganan el control de alguna de las cámaras este año.

Los nombres de las operaciones solo están sumando al daño causado por el "perfil racial inconstitucional y las tácticas policiales imprudentes e irresponsables" de la administración, afirmó Debu Gandhi, director senior de política de inmigración en el Center for American Progress, un grupo de expertos liberal.

"Estados Unidos puede tener una frontera segura y una aplicación efectiva de las leyes de inmigración sin el tipo de crueldad y caos sin ley que hemos visto de Trump", destacó Gandhi.

Tang reportó desde Phoenix.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.