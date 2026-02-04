Reino Unido publicará archivos sobre el exembajador en EEUU, Peter Mandelson, amigo de Epstein

El gobierno británico acordó el miércoles publicar correos electrónicos y otros documentos que arrojan luz sobre la decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, a pesar de su amistad con Jeffrey Epstein.

La medida se produjo después de que el opositor Partido Conservador anunció que forzaría una votación en el Parlamento para solicitar la publicación de correos electrónicos y otros mensajes relacionados con el nombramiento de Mandelson en 2024. Los críticos dicen que nunca debió haber recibido el cargo porque su relación con Epstein —aunque no su alcance— ya se conocía en ese momento.

“Tengo la intención de asegurarme de que todo el material se publique”, declaró el primer ministro Keir Starmer a los legisladores, excepto los documentos que comprometan la seguridad nacional británica, las relaciones internacionales o la investigación policial sobre las actividades de Mandelson.

Starmer afirmó que Mandelson “mintió repetidamente” a los funcionarios sobre su relación con Epstein y “traicionó a nuestro país, nuestro Parlamento y mi partido”.

“Lamento haberlo nombrado”, expresó Starmer en la Cámara de los Comunes. “Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, él nunca habría estado cerca del gobierno”.

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que el gobierno debería publicar todos los archivos relevantes, “no solo los que el primer ministro quiere que veamos”.

Mandelson, de 72 años, fue destituido en septiembre de su cargo como enviado en Washington, después de que se publicaron correos electrónicos que mostraban que mantuvo su amistad con Epstein tras la condena en Estados Unidos del difunto financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Epstein murió por suicidio estando en la cárcel en 2019, mientras esperaba juicio por estar acusado de abusar sexualmente de decenas de niñas.

Mandelson renunció a la Cámara de los Lores y enfrenta una investigación policial por presunta mala conducta en el cargo público. Documentos publicados hace unos días por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que Mandelson podría haber compartido información sensible con Epstein cuando era ministro del gobierno hace década y media.

En 2009, parece haberle dicho a Epstein que presionaría a otros miembros del gobierno para reducir un impuesto sobre las bonificaciones de los banqueros, y le pasó un informe interno del gobierno que discutía una posible venta de activos del gobierno del Reino Unido. Al año siguiente, parece haber advertido a Epstein sobre un inminente rescate de la moneda única europea.

Los archivos recién publicados también sugieren que en 2003-2004, Epstein envió tres pagos que suman 75.000 dólares a cuentas vinculadas con Mandelson o su pareja Reinaldo Avila da Silva.

La mala conducta en el cargo público puede sentenciarse incluso con cadena perpetua. Abrir una investigación no significa que Mandelson será arrestado, acusado o condenado.

Starmer dijo que el gobierno estaba trabajando en una legislación para eliminar el título nobiliario de lord que el exembajador aún posee. También será removido del Consejo Privado, un comité de altos funcionarios que asesora al rey Carlos III, por haber “desprestigiado la reputación del Consejo Privado”, dijo Starmer.

La Unión Europea también está investigando posibles irregularidades de Mandelson cuando fue comisario de comercio del bloque entre 2004 y 2008. El Reino Unido fue miembro de la UE hasta 2020.

“Estaremos evaluando si, a la luz de estos documentos recién disponibles, podría haber violaciones de las respectivas normas con respecto a Peter Mandelson”, informó el portavoz de la Comisión Europea, Balazs Ujvari. “Tenemos reglas en vigor, emanadas del tratado y del código de conducta que los comisarios, incluidos los excomisarios, deben seguir”.

______

Sam McNeil colaboró desde Bruselas.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.