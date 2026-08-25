La tormenta tropical Julio se forma en el Pacífico, pero no amenaza a tierra

La tormenta tropical Julio se formó el martes en el océano Pacífico y no representa una amenaza en tierra, indicaron los meteorólogos.

El meteoro se encontraba a unos 1.312 kilómetros (815 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México, y tenía vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros/hora (45 mph), dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami.

Se pronostica que Julio ganará fuerza ligeramente antes de ser absorbido por la tormenta tropical Iselle, más potente, que se encuentra más al norte, dijo el centro. No hay alertas ni avisos costeros activos por ninguna de las dos tormentas.

Iselle se encontraba a unos 1.062 kms (660 millas) al oeste de la península de Baja California y tenía vientos de 113 km/h (70 mph).

En el Pacífico Central, la tormenta tropical Lala seguía avanzando con vientos de 8m km/h (50 mph), pero no amenaza a tierra. A principios de mes, cuando tenía categoría de huracán, las bandas exteriores de Lala azotaron Hawaii y provocaron destructivas inundaciones.

Moke ya no es considerado un ciclón tropical después de bordear Hawaii como tormenta tropical, señaló el centro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.