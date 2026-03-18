Kate dedica sutil homenaje a la difunta reina Isabel II en el desfile del Día de San Patricio

La princesa de Gales compartió un tierno momento con la hija de tres años de un soldado que presta servicio en la Guardia Irlandesa, tras asistir al desfile anual del Día de San Patricio de este regimiento.

Como coronel del regimiento, Kate asistió el martes al desfile en el la escuela de cadetes Mons Barracks de Aldershot, Hampshire, luciendo un abrigo verde botella con una estrella de la Guardia Irlandesa prendida. Cabe destacar que fue un regalo del regimiento a la difunta reina Isabel II en la década de 1960.

Durante el evento, felicitó a los oficiales y guardias por el Día de San Patricio mientras les entregaba las tradicionales ramitas de trébol y saludaba a la mascota del regimiento, un perro lobo irlandés llamado Turlough Mor, conocido cariñosamente como Seamus.

Tras el desfile, que concluyó con vítores para Kate, quien recibió el saludo real, la princesa entregó medallas por buena conducta y por años de servicio a tres soldados antes de reunirse con las familias de otros en el comedor de oficiales.

Se reunió con el sargento Mills, quien dirigió la banda de tambores y gaitas durante el desfile, su esposa Jessica y su hija de tres años, Vienna, quien saltó de emoción cuando la princesa se agachó para saludarla.

open image in gallery La princesa de Gales conoció a Vienna y Mila, de tres años ( PA )

“¿Estás emocionada?”, le preguntó Kate a Vienna, antes de decirle que tenía “un cabello precioso” y aplaudir cuando la niña dio una vuelta con su vestido azul.

La princesa le tendió las manos a Vienna, quien las tomó antes de balancearse hacia el suelo.

Kate se rió y ayudó a Vienna a ponerse de pie. Luego, se unió otra niña, Mila, de tres años, la hija del sargento English.

Al tomarla de las manos, Kate elogió a Mila por su vestido y el moño verde a juego, y le preguntó si su “mamá” la había ayudado a ponérselo.

El sargento mayor Mills describió el encuentro con la princesa como “una oportunidad increíble”, y compartió que su hija había estado emocionada “toda la semana”.

Añadió: “Hoy dirigí a los tambores y las gaitas, así que fue un gran momento para mí en mi carrera”.

open image in gallery Una niña entregó unas flores a la princesa de Gales ( PA )

Su esposa, Jessica, dijo: “Es muy fácil hablar con ella (Kate) y es muy sencilla; la verdad es que no me lo esperaba”.

Y comentó: “Es la primera vez que vengo al desfile, así que ha sido realmente encantador”.

El tamborilero Joseph G.S. Aldridge, el cuidador de Seamus, afirmó que a Kate “siempre le encanta” saludar al perro. Seamus recibió una ramita de trébol de la princesa durante el desfile, que ella le prendió en su pelaje rojo.

El tamborilero Aldridge dijo: “Es bonito porque se acordó de mí del año pasado. Preguntó cómo estaba él, (dijo) que era encantador verlo, como siempre. Está en forma, está sano, eso es lo que quería saber: qué tan sano está. A ella siempre le encanta saludar a Seamus”.

El soldado describió como un “privilegio” tener a la princesa de Gales como coronel del regimiento, y agregó: “Cada regimiento de la guardia tiene a su propio miembro de la familia real, y tienen sus propias tradiciones con la familia real, así que es un día realmente agradable que ella venga a celebrar el Día de San Patricio con nosotros”.

Kate sucedió al príncipe de Gales como coronel de la Guardia Irlandesa en diciembre de 2022.

Su esposo es actualmente coronel de la Guardia Galesa, el rey es coronel de la Guardia Coldstream, la reina es coronel de la Guardia Granadera y el duque de Edimburgo es coronel de la Guardia Escocesa.

El regimiento de la Guardia Irlandesa, que ahora llega al final de su 125.º aniversario, fue fundado por la reina Victoria y ha desempeñado un papel clave en la Operación Interflex, un programa liderado por el Reino Unido que brinda capacitación en habilidades de combate a soldados ucranianos.