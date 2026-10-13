El papa sale hacia el hospital para una cirugía programada en el pulmón

Una caravana de autos que transportaba al papa León XIV salió del Vaticano el martes, antes de su admisión programada en el hospital para una cirugía destinada a extirpar un nódulo pulmonar.

La caravana salió por la puerta Perugino de la Ciudad del Vaticano, una de las principales entradas del estado amurallado en el centro de Roma.

Se esperaba que León fuera ingresado en el Hospital Gemelli, en el noroeste de Roma, a unos 9 kilómetros (5 millas) de distancia, donde una multitud de personas que le deseaban lo mejor lo aguardaba.

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Barry informó desde Milán.

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