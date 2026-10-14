El nuevo puente que une China y Corea del Norte abrirá con más de una década de retraso

Está previsto que un nuevo puente que conecta China y Corea del Norte abra el jueves, más de una década después de que se construyera su lado chino, en la señal más reciente de un acercamiento de los lazos entre ambos países.

La agencia oficial de noticias china Xinhua informó el miércoles que ambas partes celebrarán una ceremonia para la inauguración del Nuevo Puente del Río Yalu. La enorme estructura, de 3 kilómetros, conectará la ciudad china nororiental de Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju.

En un principio se esperaba que el puente entrara en funcionamiento en 2014, pero la fecha llegó y pasó sin señales de una apertura. En septiembre de 2014, el lado norcoreano terminaba en una rampa de tierra, sin que se vieran edificios de aduanas o de inmigración.

Eso motivo en su momento un reporte inusualmente duro en el Global Times —un periódico afiliado al Partido Comunista Chino— que citó a residentes de Dandong que expresaban frustración por los retrasos en lo que esperaban que fuera un impulso económico para su ciudad fronteriza.

Analistas extranjeros sugirieron entonces que Pyongyang desconfiaba de la influencia económica de China en el país.

China es el mayor socio comercial de Pyongyang y su principal aliado, aunque Beijing ha expresado desaprobación a lo largo de los años por las pruebas de misiles de Corea del Norte.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, viajó a Beijing en septiembre de 2025 para asistir a un desfile militar que conmemoraba el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la primera vez en décadas que un líder norcoreano aparecía en un desfile militar chino.

El único puente actual entre ambos países se construyó en 1937, cuando Corea era una colonia japonesa. Tiene una línea ferroviaria, además de carriles para automóviles y camiones, pero el tráfico vehicular sólo puede circular en un sentido a la vez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.