Normalidad en el Vaticano mientras el papa León se prepara para operarse un nódulo pulmonar

El papa León XIV tuvo una jornada completa de reuniones, audiencias y citas el lunes, al día siguiente de revelar que se someterá a una operación esta semana para extirpar un nódulo pulmonar descubierto durante recientes pruebas médicas.

La oficina de prensa del Vaticano indicó que ninguna cuestión en particular precipitó las pruebas, y negó reportes de medios italianos que sugerían que una inflamación había motivado el chequeo médico.

León, de 71 años, reveló el hallazgo durante su oración del mediodía del domingo y señaló que seguiría el consejo de los médicos para extirpar el nódulo “en los próximos días”. El Vaticano informó que la cirugía estaba prevista para los primeros días de la semana y estimó una convalecencia de una semana.

La actividad en el Vaticano transcurrió con normalidad el lunes: León presidió seis audiencias privadas con el jefe de los capellanes militares de Estados Unidos, el arzobispo Timothy Broglio, y una audiencia con un grupo. También realizó tres nombramientos, y el Vaticano difundió una carta que había escrito al decano saliente del Colegio de Cardenales.

Por la tarde, se esperaba que se reincorporara a una conferencia de una semana que él convocó sobre el acompañamiento pastoral a las familias.

Un primer evento médico para el papado

La cirugía de León es el primer gran evento de salud de sus 17 meses de pontificado. Fue significativo porque el propio papa dio a conocer la noticia, quizá de la manera más pública posible: al final de su bendición del mediodía del domingo, con miles de personas en la plaza de San Pedro.

Durante siglos, el Vaticano ha protegido celosamente la salud del papa y con frecuencia ha difundido información confusa, o ninguna, sobre las enfermedades papales. El papa Francisco intentó cambiar eso al hablar con franqueza sobre sus fragilidades y reflexionar sobre su eventual muerte. Pero incluso durante su pontificado, la información estuvo estrictamente controlada.

La decisión de León y la forma en que lo anunció sugirieron un nivel inusual de transparencia por parte del papa estadounidense.

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal que mide menos de 3 centímetros (1 pulgada) y que a veces aparece en una tomografía computarizada del tórax o del abdomen. A menudo, estas exploraciones se realizan para investigar un traumatismo o una infección pulmonar, sin relación con un cribado de cáncer de pulmón. Un nódulo puede ser benigno o maligno, y con frecuencia se recomienda su extirpación quirúrgica para determinar si es canceroso, ya que realizar una biopsia pulmonar con aguja puede ser difícil.

Oncólogos señalan que, si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico de León es “excelente”, ya que habrá sido extirpado en una etapa temprana.

___

Barry informó desde Milán

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.