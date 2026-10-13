Tras enviar tropas a la frontera, el Ejército de EEUU exhibe más calma en el río Bravo

De pie sobre una ribera alta del río Bravo, el teniente coronel del Ejército estadounidense Ray Richards señala un tramo del río que, hasta hace poco, era uno de los puntos con más cruces ilegales desde México.

Pero en una tarde reciente, la zona está tranquila. Soldados estadounidenses se reúnen en un puesto de vigilancia fronteriza en Roma, Texas, donde un vehículo de infantería con redes de camuflaje está estacionado entre casas. Un helicóptero Blackhawk deja soldados en una isla del río, mientras agentes de la Patrulla Fronteriza pasan a toda velocidad en lanchas impulsadas por ventiladores.

“En cualquier momento, habría varias balsas llenas de gente intentando llegar a este lado”, comentó Richards sobre el área antes de que las fuerzas estadounidenses la convirtieran en prioridad el año pasado.

El Ejército ha estado invitando a reporteros al valle del Río Grande mientras despliega cientos de soldados más en la región este mes, al reasignar a algunos de los miles de efectivos que ya prestan servicio a lo largo de la frontera de 2.000 millas. Funcionarios estadounidenses indicaron que el aumento de tropas responde a indicios de mayor actividad de los cárteles de la droga y ha ido acompañado de una mayor cooperación del Ejército mexicano. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que recientemente se topó con disparos provenientes del lado mexicano del río, lo que llevó a los estadounidenses a responder con fuego.

En este pequeño tramo en el extremo sur de Estados Unidos, se desarrolla una saga lenta: una mezcla curiosa de vigilancia, políticas públicas y política partidista.

Algunos cuestionan un aumento de tropas a pocas semanas de las elecciones de medio término Mientras los republicanos enfrentan vientos en contra cada vez mayores por la impopularidad del presidente Donald Trump, los precios persistentemente altos y las consecuencias de la guerra en Irán, la seguridad fronteriza se ha mantenido como un punto relativamente favorable en los sondeos de Trump, con cerca de la mitad de los estadounidenses diciendo que aprueban su desempeño en ese tema.

Pero algunos expertos han puesto en duda la necesidad de una presencia militar tan grande. Sugieren que se trata menos de una estrategia eficaz y más de teatro político.

Los cruces ilegales se han desplomado en gran medida debido a restricciones al asilo que comenzaron antes de que Trump regresara a la Casa Blanca. Mientras tanto, un gran porcentaje del fentanilo, la cocaína y la heroína incautados a lo largo de la frontera se estaba introduciendo de contrabando en autos y camiones que pasaban por los puntos de control, no por las zonas intermedias.

David Shirk, profesor de ciencias políticas en la Universidad de San Diego, afirmó que el gobierno de Trump quiere recordarles a los votantes que ha sido muy agresivo en materia de seguridad fronteriza.

“No discuto que haya algún beneficio en tener personal en zonas con riesgo de tráfico de personas y de drogas”, señaló Shirk. “Pero la gran mayoría de eso ahora está ocurriendo en los puertos de entrada”.

Dessa Bergen-Cico, profesora de salud pública en la Universidad de Syracuse que estudia el narcotráfico, dijo que los precios callejeros de la cocaína y el fentanilo siguen siendo bajos, lo que sugiere que el flujo de drogas continúa sin obstáculos.

Pero el mayor general del Ejército Curtis Taylor, quien comanda la fuerza de tarea militar de la frontera sur, sostuvo que el trabajo ha sido vital y eficaz, en particular para atacar la trata de personas.

El argumento moral de la misión del Ejército es “desmantelar este mercado de trata de personas que está llevando gente a la frontera”, expresó Taylor. “Un beneficio adicional de eso es que hay una enorme cantidad de drogas moviéndose junto con esa trata de personas”.

Esfuerzos para asegurar un antiguo epicentro de cruces ilegales

Roma, una ciudad de unos 10.000 habitantes, carece de muro fronterizo en algunos lugares porque las viviendas están cerca de las pendientes pronunciadas a lo largo del río Bravo. Justo al otro lado del agua está Miguel Alemán, un poblado del estado mexicano de Tamaulipas que ha sido azotado por décadas de violencia de cárteles. Desde Roma, la distancia a través del río es, en el mejor de los casos, la de un campo de fútbol, y mucho menos en algunos puntos.

En 2021, Roma se convirtió en un centro de cruces ilegales cuando miles de familias y niños no acompañados llegaban cada día para solicitar asilo. Los cruces fronterizos cayeron con fuerza después de que el presidente Joe Biden introdujera severas restricciones al asilo en 2024 y bajaron aún más después de que Trump suspendiera el asilo en la frontera.

Después de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025, el Ejército y la Guardia Costera ampliaron operaciones para respaldar a la Patrulla Fronteriza, que sigue siendo la agencia principal de seguridad fronteriza. El Ejército ahora comanda a unos 8.000 soldados estadounidenses a lo largo de toda la frontera, mientras que la Guardia Costera de Estados Unidos y las fuerzas del orden de Texas han incorporado más personal.

Funcionarios del Ejército dijeron que la gente aún intenta cruzar hacia Roma pese a múltiples obstáculos. Una barrera de boyas unidas entre sí, cada una del tamaño de una bala de heno, se extendía a lo largo del río. Alambre de concertina bordeaba la ribera estadounidense, mientras un dirigible de vigilancia permanecía suspendido en el cielo. Una isla del río fue despejada recientemente de árboles que ocultaban a personas que intentaban cruzar.

El sargento del Ejército Nathaniel Decker contó que recientemente vio a personas en tres balsas salir del lado mexicano al anochecer. Informó a la Patrulla Fronteriza que un grupo había superado las boyas. Finalmente fueron capturados junto a una casa en Roma.

México también ha enviado más tropas

Estados Unidos ha detenido muchos de los drones que usan los cárteles para vigilar la frontera y transportar drogas, ya sea interfiriéndolos electrónicamente, capturándolos o derribándolos con un láser.

Estados Unidos ha mejorado en rastrearlos y coordinarse con funcionarios mexicanos para ubicar a los operadores de los drones. Pero algunos aún logran cruzar.

“Hemos reducido muchos de los vuelos”, dijo Richards, el teniente coronel del Ejército, quien se ha desplegado con la Guardia Nacional del Ejército de Massachusetts. “Pero en medio de la noche, esos drones pueden volar hacia el espacio aéreo de Estados Unidos, y eso es una amenaza real para cualquier soldado en tierra”.

Bajo presión de Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha endurecido el combate al crimen más que sus predecesores. México envió este mes a 500 elementos de la Guardia Nacional y militares a Tamaulipas como parte de un esfuerzo coordinado con Estados Unidos para prevenir el tráfico de drogas y de personas.

El despliegue de México “se basa en inteligencia recabada sobre los movimientos de grupos criminales”, dijo a The Associated Press un funcionario federal en México, bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar el asunto.

Como parte de la operación, el Ejército mexicano está utilizando dos helicópteros UH-60, drones y equipo antidrones.

La Guardia Costera de Estados Unidos también reforzó las patrullas en el río, al incorporar a más de 300 efectivos en octubre del año pasado. Cuando dio el alto a una embarcación en el río el mes pasado, la Guardia Costera se encontró con disparos desde el lado mexicano del agua cerca de Garceno, Texas, informó el servicio en un comunicado. Los estadounidenses respondieron al fuego. Nadie resultó herido.

El comandante de la Guardia Costera Jeff Miller no dio detalles adicionales sobre el intercambio de disparos, salvo que el personal está “trabajando en un entorno muy desafiante” y está autorizado a usar la fuerza para protegerse.

En una patrulla reciente, la escena a lo largo del río estaba tranquila. Una lancha de la Guardia Costera armada con ametralladoras avanzaba por el agua verdosa. Dos hombres pescaban desde una pequeña embarcación. Un muro fronterizo financiado con fondos privados, hecho de acero galvanizado, bordeaba el lado estadounidense. En México se veían un parque con porterías de fútbol, casas y una mujer saludando con la mano.

Un guardacostas que conducía la lancha, y que se negó a dar su nombre, dijo que ha visto a niños del lado mexicano emocionarse como si pasara un camión de bomberos. Otros han ofrecido a los estadounidenses cerveza fría. Algunos han reaccionado con gestos ofensivos.

Joel Garcia, subdirector interino de la Patrulla Fronteriza para el Valle del Río Grande, dijo que la agencia tiene pruebas de que las operaciones de Estados Unidos han sido eficaces, basadas en la cantidad de decomisos de drogas, el número de personas detenidas y la disminución del tránsito en ciertas zonas.

“La seguridad fronteriza, cuando se hace bien, si realmente hemos asegurado la línea, debería ser aburrida”, añadió. “Debería verse como si nadie estuviera cruzando y no estuviera pasando nada”.

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Las periodistas de The Associated Press Fabiola Sánchez y Megan Janetsky en Ciudad de México contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.