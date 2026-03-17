El estruendo que se escuchó en Ohio y Pensilvania podría haber sido causado por un meteorito, según expertos

Según los meteorólogos, un fuerte estruendo que se escuchó en el oeste de Pensilvania y el noreste de Ohio probablemente fue causado por un meteoro.

Los vecinos de la zona llenaron las redes sociales con mensajes de preocupación por el sonido estremecedor que escucharon el martes por la mañana. Un usuario de X describió haber oído "el estruendo más fuerte" en el noreste de Ohio, mientras que otro lo comparó con "un trueno o el ruido ensordecedor de un motor a reacción”.

A medida que llegaban estos informes, los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Cleveland se pusieron manos a la obra. Su oficina concluyó que las últimas imágenes “sugieren que el estruendo fue resultado del impacto de un meteoro”.

Los meteorólogos de Pittsburgh también compartieron su análisis junto con un video del meteorito grabado por un empleado.

“Estamos recibiendo informes de todo el oeste de Pensilvania y el este de Ohio sobre un fuerte estruendo y una bola de fuego en el cielo. Nuestros datos satelitales sugieren que posiblemente se trató de un meteoro que entró en la atmósfera”, escribió la oficina de la agencia en Pittsburgh en X.

Residents reported hearing a loud boom over Pennsylvania and Ohio on Tuesday morning, which forecasters said was likely caused by a meteor

Brian Mitchell, jefe del programa de observación de la oficina de Cleveland del Servicio Meteorológico Nacional, declaró a The Independent que su oficina escuchó el estruendo alrededor de las 9 de la mañana, hora local.

Según explicó, los meteorólogos utilizan mapas de rayos geoestacionarios, que pueden detectar “destellos rápidos en la atmósfera”, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

“Generó un destello, que apareció como un relámpago en este mapa en particular”, explicó Mitchell.

“La velocidad de un objeto así es similar a la de un avión militar o algo parecido que vuela por encima de la velocidad del sonido, provocando una explosión sónica”, añadió.

Aunque es probable que el meteoro se haya desintegrado al entrar en la atmósfera, Mitchell prevé que algunas personas seguirán buscando fragmentos.

“Podría haber algunos fragmentos en ciertos lugares, pero no lo sabemos en este momento”, dijo.

Varios testigos en el noreste de Ohio declararon a Cleveland.com que el estruendo hizo temblar sus casas.

Un residente de Lakewood, un suburbio de Cleveland, declaró al medio que el sonido fue “muy fuerte e intenso, como una explosión”. Otro testigo en la cercana Strongsville lo describió como una “explosión prolongada” que pareció “resonar durante unos 30 segundos o más”.

La policía de Avon, Ohio, incluso emitió un comunicado tras recibir múltiples informes sobre la explosión.

“Si no tiene una emergencia o información específica sobre el origen de esto, por favor no llame al 911 ni a nuestra línea de despacho, ya que estamos saturados de llamadas en este momento”, dijo el Departamento de Policía de Avon en Facebook.

Traducción de Olivia Gorsin