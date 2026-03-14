Fuertes vientos causan apagones y daños a propiedades en EEUU

Cientos de miles de personas en Estados Unidos se quedaron sin electricidad el sábado después de que fuertes vientos avanzaran hacia el este desde la región de los Grandes Lagos, dejando a su paso árboles caídos y daños materiales considerables. Más al oeste, al menos una persona murió en un enorme incendio forestal en Nebraska avivado por el viento.

Hasta la media tarde del sábado, casi 450.000 clientes seguían afectados en Ohio, Pensilvania y Michigan, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes de energía en todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional informó el viernes que una ráfaga de 106 km/h (66 mph) en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh fue considerada la cuarta más fuerte no causada por una tormenta eléctrica de que se tiene registro. En el Aeropuerto Burke Lakefront de Cleveland, los vientos alcanzaron 137 km/h (85 mph).

Los vientos derribaron la marquesina de una gasolinera en New Franklin, Ohio, y el letrero de una tienda de autopartes en Baldwin, Pensilvania. Árboles y ramas cayeron dentro de viviendas o sobre ellas y sobre automóviles desde Cleveland hasta Pittsburgh. El techo de un edificio escolar en el suburbio de Niles, Illinois, en Chicago, sufrió graves daños por el viento.

Las fuertes ráfagas avivaron distintos incendios forestales en una amplia franja de pastizales y zonas de pastoreo de Nebraska, lo que provocó una muerte en el condado de Arthur, informaron las autoridades. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y el departamento de policía no dio a conocer otros detalles sobre el fallecimiento.

Lo que autoridades estatales han bautizado como el incendio del condado de Morrill ha quemado al menos 1.880 kilómetros cuadrados (735 millas cuadradas) en cuatro condados desde el jueves. Al menos 12 estructuras han sido destruidas, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Nebraska.

Chelle Ladely, de Sidney, dijo que su casa estaba actualmente a salvo, a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur del incendio más cercano. Pero le preocupan otros amigos y familiares en la zona.

“El humo llena el aire, y por la noche puedo ver el resplandor de los incendios en el horizonte”, afirmó. “Mi padre es agrónomo de cultivos, y su empresa, así como otros agricultores locales, están reuniendo sus camiones cisterna para ayudar con los incendios, y nuestros buenos benefactores suministran cargamentos de agua embotellada y comida para nuestros bomberos voluntarios que intentan extinguir las llamas”.

Otros incendios forestales empujados por vientos de hasta 105 km/h (65 mph) quemaron otros 580 kilómetros cuadrados (225 millas cuadradas), para un total de casi 2.430 kilómetros cuadrados (938 millas cuadradas) al mediodía del sábado. Los fuertes vientos han impedido que los bomberos contengan cualquiera de los incendios, informó la Agencia de Manejo de Emergencias de Nebraska. El gobernador Jim Pillen recorrió las zonas afectadas por el incendio del condado de Morrill.

En Chicago, miles de asistentes salieron a ver cómo el río homónimo de la ciudad era teñido de un verde brillante y presenciar un desfile en el centro para celebrar la festividad del Día de San Patricio, a pesar de la amenaza de nieve y vientos fuertes que hicieron que la sensación térmica cayera muy por debajo del punto de congelación.

Los vientos peligrosos son solo una pieza de un mosaico de clima extremo que incluye lluvias intensas en Hawai, calor de tres dígitos en la escala Fahrenheit que se avecina en Phoenix y el regreso del frío invernal a la región centro-norte y el noreste. Se esperaba que Chicago se acercara a temperaturas de un solo dígito en la escala Fahrenheit para el martes, y que Minneapolis registrara mínimas en torno a -18 °C (0 °F).

Varias ciudades de Minnesota ya han declarado emergencias por nieve a partir del domingo, cuando se prevé que llegue lo que podría ser la mayor nevada de la temporada. Wisconsin y la Península Superior de Michigan también están en la mira.

AccuWeather advirtió de una “triple amenaza de potente megatormenta de marzo” desde el domingo hasta el lunes.

“Definitivamente es un fin de semana de clima muy activo, eso es seguro”, afirmó el meteorólogo principal de AccuWeather, John Feerick. “Es un patrón muy amplificado, lo que significa que se registran muchos extremos. Además, no solo en los 48 estados contiguos, sino que Hawái también recibe un fuerte impacto ahora mismo con lluvias muy intensas”.

Feerick señaló que las personas a lo largo de la frontera entre Wisconsin e Iowa podrían ver algo de hielo a medida que las condiciones de viaje se vuelvan peligrosas en grandes partes de la zona alta de la región centro-norte.

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Beck informó desde Omaha, Nebraska.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.