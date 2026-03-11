Decano de catedral en Pittsburgh, acusado de robar más de $1.000 en tarjetas de béisbol

El principal sacerdote y decano de la Catedral Episcopal de la Trinidad, en el centro de Pittsburgh, enfrenta cargos tras ser acusado de robar más de 1.000 dólares en tarjetas de béisbol de un Walmart.

La policía arrestó al muy reverendo Aidan Smith el 27 de febrero, justo después de que saliera del Walmart en el municipio de Economy Borough, a las afueras de Pittsburgh, con 27 paquetes de tarjetas de béisbol ocultos bajo la ropa y en una caja de cartón, según registros judiciales.

Smith, de 42 años, fue acusado de recibir propiedad robada y de hurto en comercios.

La policía acudió tras una llamada de seguridad de Walmart, cuyos empleados indicaron que Smith estaba de nuevo en la tienda después de haber robado en días anteriores. La policía señaló que en un video de seguridad de Walmart puede verse que Smith también tomó tarjetas de béisbol en cada uno de los cuatro días previos y se fue sin pagar.

Walmart valoró las tarjetas de béisbol robadas en 1.099,99 dólares, indicó la policía.

En un mensaje enviado la semana pasada a los miembros de la catedral, la reverendísima Ketlen Solak, obispa de la Diócesis Episcopal de Pittsburgh, afirmó que funcionarios diocesanos investigarán la situación y seguirán los cánones de la iglesia que establecen el proceso para manejar la mala conducta del clero.

“He hablado con Aidan y le he asegurado nuestras oraciones por él en este difícil momento. Por favor, oren por Aidan, por Melanie y sus hijos, por toda la congregación de la catedral mientras lamentamos esta noticia, y por todos los involucrados en esta dura situación”, escribió la obispa.

En su mensaje, Solak indicó que Smith estaba con licencia administrativa desde finales de enero. La diócesis no explicó el motivo. El abogado defensor de Smith declinó hacer comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.