El Coliseo de Roma se renueva y recrea las huellas de columnas desaparecidas

El Coliseo luce un nuevo y brillante aspecto tras una restauración que utilizó el mismo mármol travertino de la antigua Roma para recrear partes de columnas de hace 2.000 años.

Miles de romanos acudían en otro tiempo a esta arena para ver a gladiadores luchar entre sí y contra animales salvajes. La estructura aún captura la imaginación del público; es el destino turístico más popular de Italia: recibió 9 millones de visitantes solo en 2025.

El proyecto se centró en una plaza semicircular fuera de la arena, donde los espectadores romanos se agolpaban bajo dos arcadas compuestas por columnas de mármol que se elevaban hasta 50 metros (164 pies) de altura. La gente permanecía en esas arcadas mientras esperaba para pasar por las entradas y tomar asiento.

Esos arcos desaparecieron hace mucho, al derrumbarse a lo largo de los siglos por terremotos y por la inestabilidad del terreno. Pero ahora, los turistas podrán sentarse sobre grandes losas de mármol travertino en los lugares donde antes se alzaban sus columnas y leer reproducciones de los números romanos que indicaban las secciones de asientos.

El arquitecto italiano Stefano Boeri, quien diseñó la plaza, explicó: “Estos bloques de mármol travertino están colocados, ubicados exactamente donde se asentaban los pilares, los pilares originales”. Y añadió: “La idea que tuvimos fue devolver al público la percepción de la proporción de las arcadas y la proporción de las bóvedas de los arcos que se utilizaban para entrar al centro del Coliseo”.

Con el tiempo, el área exterior se fue llenando de escombros, incluidos fragmentos de ruinas, y quedó invadida por maleza.

Los restauradores comenzaron excavando un metro (yarda) hasta llegar al nivel donde las losas de pavimento de travertino cubrían antiguamente la zona de acceso. Encontraron monedas, estatuas, huesos de animales y un anillo de oro. Más abajo se encuentra el pasadizo subterráneo secreto por el que el emperador Cómodo solía entrar al Coliseo evitando a la plebe, y que se abrió al público el año pasado.

Los restauradores obtuvieron las nuevas losas de travertino de las mismas canteras de donde los antiguos romanos sacaban las suyas, y que hoy se utilizan para construir una nueva generación de edificios religiosos, bancos, museos, edificios gubernamentales y viviendas particulares.

El director de la empresa de cantería Mariotti Carlo, que desde hace cuatro generaciones talla travertino por encargo en Tivoli, manifestó el martes mientras estaba sentado sobre una losa de la piedra: “Desde el principio entendimos una sola cosa, y era que queríamos participar”.

“Para una familia como la nuestra, que ha trabajado con travertino durante cuatro generaciones, trabajar en el Coliseo, que es el símbolo no solo de Roma sino también de este material, es tan importante”.

A principios de este año, la ciudad de Roma inauguró dos nuevas estaciones de metro, una de ellas a gran profundidad bajo el Coliseo, con lo que se completó un proyecto de metro de varios miles de millones de euros. La restauración del perímetro del Coliseo se realizó con fondos compensatorios del metro, indicaron los responsables del proyecto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.