Una app de ejercicio revela ubicación de portaaviones francés en el Mediterráneo

Francia afirma que ha tomado “medidas apropiadas” después de que el uso de la aplicación de ejercicio Strava por parte de un oficial naval permitiera inadvertidamente que varios periodistas geolocalizaran el portaaviones Charles de Gaulle, que se encuentra en el Mediterráneo para ayudar a proteger activos e intereses franceses y aliados durante la guerra con Irán.

El despliegue del portaaviones, realizado este mes, no era un secreto e incluso su comandante ha informado a los periodistas por videoconferencia desde a bordo del buque de propulsión nuclear de 42.000 toneladas.

Aun así, el periódico francés Le Monde causó revuelo al usar Strava para localizar a un oficial naval que, según dijo, utilizó la aplicación de rendimiento durante una carrera matutina el 13 de marzo, lo que permitió que los reporteros ubicaran después al Charles de Gaulle en el Mediterráneo mediante una imagen satelital tomada ese mismo día.

El periódico señaló el jueves que cree que el oficial corría en el portaaviones o en uno de sus buques de escolta.

El portavoz militar francés, el coronel Guillaume Vernet, indicó que el uso de Strava del que informó Le Monde “no cumple con las directrices vigentes. El mando está tomando medidas apropiadas”.

“En el ejercicio de sus funciones, se sensibiliza regularmente a los marinos sobre los riesgos de seguridad asociados a los dispositivos conectados, en particular el uso de redes sociales en su vida privada y la posibilidad de geolocalización a través de aplicaciones digitales”, declaró Vernet a The Associated Press el viernes.

“Para evitar cualquier divulgación de información relativa a un buque, se aplican distintos niveles de restricciones al uso de dispositivos conectados dentro de la Marina francesa. Estos niveles de restricción los determina el mando, en función del nivel de amenaza”, manifestó.

El contralmirante francés Thibault Haudos de Possesse, comandante del grupo del portaaviones, había informado a reporteros en una videollamada desde el Charles de Gaulle el mismo día de la carrera matutina del oficial naval.

El comandante explicó que varios buques de guerra, incluidas fragatas francesas y de países aliados, escoltaban al portaaviones, que transporta 20 cazas Rafale, dos aviones de vigilancia Hawkeye y tres helicópteros.

Le Monde afirmó que divulgar la ubicación del grupo de ataque del portaaviones casi en tiempo real en una plataforma digital pública es peligroso mientras arrecia la guerra con Irán. En un ataque con dron efectuado el 12 de marzo contra una base militar kurda en la región de Erbil, el suboficial mayor Arnaud Frion, soldado francés, fue abatido y otras seis personas resultaron heridas.

El presidente francés Emmanuel Macron anunció esta semana el nombre del próximo portaaviones de propulsión nuclear de Francia, que será más grande que el Charles de Gaulle. El France Libre (“Francia Libre”), de 10.000 millones de euros (11.500 millones de dólares), que entrará en servicio en 2038, tendrá capacidad para 30 cazas Rafale y 2.000 marinos.

El nuevo buque tendrá un desplazamiento de unas 80.000 toneladas y una eslora de 310 metros (1.017 pies), en comparación con las 42.000 toneladas y 261 metros (856 pies) del Charles de Gaulle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.