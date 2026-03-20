El estudiante de Alabama cuyo cuerpo fue hallado en Barcelona habría muerto en un accidente, según informó este viernes la policía regional de Cataluña.

James “Jimmy” Gracey, de 20 años, estudiaba en Illinois y se encontraba de viaje en la ciudad para visitar a unos amigos durante las vacaciones de primavera. Esa noche, había salido con ellos a una discoteca.

Posteriormente, su cuerpo fue encontrado el jueves en el agua, cerca de una playa próxima al lugar donde fue visto por última vez.

Por su parte, un vocero de la policía catalana señaló a la agencia Associated Press que “todo apunta” a una muerte accidental. Además, indicó que se realizará una autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.

Según la reconstrucción inicial, Gracey fue visto por última vez en las inmediaciones de la discoteca Shoko, alrededor de las 3 de la madrugada del martes.

open image in gallery La tía de Gracey lo describió como “un gran chico, un buen joven católico del Medio Oeste” ( AP )

Según familiares que viven en Elmhurst, un suburbio ubicado a unos 31 kilómetros al oeste de Chicago, Gracey nunca regresó a la habitación que compartía con amigos. Más tarde, la policía logró recuperar su teléfono.

En medio de la conmoción, la familia Gracey pidió oraciones y respeto a su privacidad a través de un comunicado. “Nuestra familia está devastada tras confirmar que el cuerpo de Jimmy fue recuperado en Barcelona. Era un hijo, nieto, hermano, sobrino, primo y amigo muy querido. Estamos intentando asimilar esta pérdida”, señalaron.

Por otro lado, Barcelona es uno de los destinos turísticos más visitados de Europa y recibe millones de viajeros cada año. En general, se considera una ciudad segura, especialmente en comparación con grandes urbes de Estados Unidos, donde los turistas suelen preocuparse más por robos menores como el carterismo.

Además, las playas mediterráneas, ubicadas cerca del centro, figuran entre los principales atractivos, sobre todo para el público joven. En particular, la zona donde salió Gracey concentra bares, restaurantes y discotecas frecuentadas tanto por locales como por visitantes.

Antes de que se confirmara su muerte, una tía del estudiante lo describió en diálogo con la agencia AP como “un chico estupendo, un buen chico católico del Medio Oeste”.

Finalmente, la Universidad de Alabama también expresó su pesar en un comunicado. La institución señaló que la comunidad universitaria “está desconsolada” por la noticia. “La pérdida de Jimmy impacta profundamente a toda la comunidad universitaria. Acompañamos a la familia Gracey en este momento difícil”, concluyó el mensaje.

Traducción de Leticia Zampedri