Mangione afirma que UnitedHealthcare le reveló dónde hallar al ejecutivo al que se lo acusa de matar

Luigi Mangione admitió de forma impactante haber asesinado al ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en la ciudad de Nueva York en 2024, al declararse culpable de cargos federales de acoso, y reveló nuevos detalles sobre cómo llevó a cabo su plan.

Mangione declaró ante el tribunal cómo se había puesto en contacto con UnitedHealthcare por correo electrónico y se había hecho pasar por un inversor con 50 millones de dólares para averiguar la ubicación de la conferencia a la que asistiría Thompson.

“Luego investigué el evento en internet. Observé la conferencia anual de la organización de atención médica más grande de Estados Unidos, cuya misión declarada es mejorar el sistema de salud para todos”, dijo Mangione, que sufrió de dolor de espalda durante años, al juez federal en una sala de un tribunal de Manhattan el viernes.

“Envié un correo electrónico a UnitedHealthcare con la intención de dispararle a Brian Thompson”, agregó. “A diferencia de mis interacciones anteriores con las aseguradoras, recibí una respuesta inmediata en menos de una hora”.

Fue entonces, alrededor de las 6:45 a. m. del 4 de diciembre de 2024, cuando Mangione estaba al acecho. Thompson caminaba por una calle del centro de Manhattan hacia la conferencia cuando Mangione, enmascarado, saltó y disparó contra el director ejecutivo.

open image in gallery El viernes, Luigi Mangione admitió haber disparado y matado al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en la ciudad de Nueva York en 2024, y se declaró culpable de los cargos de acoso ante un tribunal federal ( AP )

“Le disparé al señor Thompson en Manhattan”, dijo Mangione. “Comprendí que mis acciones lo harían temer por su vida o por sufrir lesiones corporales. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”.

Mangione describió su plan y cómo llevó a cabo la ejecución cerca de un hotel Hilton. Huyó inmediatamente después del ataque, lo que desencadenó una intensa búsqueda a nivel nacional. Días más tarde, en Pensilvania, Mangione fue visto en un McDonald's y arrestado.

El viernes, Mangione se declaró culpable de dos cargos federales de acoso con resultado de muerte. Su sentencia está programada para el 18 de diciembre y se enfrenta a 25 años de prisión por cada cargo. También hay cargos estatales que se juzgarán dentro de un mes, pero su defensa argumentó que deberían desestimarse y que se debería aplicar el principio de non bis in idem (doble enjuiciamiento).

Mangione, graduado de la Universidad de Pensilvania, declaró ante el tribunal que había utilizado un arma impresa en 3D para matar a Thompson, de 50 años. Posteriormente, la policía recuperó lo que describió como un arma “fantasma”.

En su declaración, afirmó haber sufrido dolores de espalda durante años a causa de una lesión mientras lidiaba con el sistema de seguros.

Tras el tiroteo, se encontraron en el lugar de los hechos las palabras “negar”, “retrasar” y “deponer”, en referencia a una supuesta táctica empleada por las compañías de seguros para negar reclamos. La policía también descubrió un cuaderno donde Mangione expresaba su desaprobación del sistema sanitario.

open image in gallery “Le disparé al señor Thompson en Manhattan”, declaró Mangione el viernes. “Era consciente de que mis actos le harían temer por su vida o sufrir lesiones físicas. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal” ( David Dee Delgado )

open image in gallery Paulette ‘Pauley’ Thompson, la esposa de Brian Thompson, se encontraba en la sala del tribunal para escuchar la confesión de Mangione ( AP )

Algunas encuestas mostraron que una parte considerable de los jóvenes estadounidenses consideraba aceptable el asesinato, lo que reflejaba un descontento generalizado con la industria de seguros. Muchos otros condenaron lo que consideraban una celebración de la muerte de Thompson, esposo y padre de dos hijos.

Tras la declaración de culpabilidad, la familia de Thompson emitió un comunicado en el que la describía como “un paso importante hacia la justicia para Brian y para nuestra familia”.

“Si bien nada aliviará el dolor de su pérdida, agradecemos que el sistema de justicia federal haya responsabilizado a la persona culpable de este acto atroz”, decía el comunicado. “Ahora esperamos que el tribunal garantice que la sentencia refleje la gravedad de este delito”.

Karen Friedman Agnifilo, abogada de Mangione, declaró tras la audiencia: “Acabamos de presentar nuestra moción ante el tribunal estatal explicando por qué deben desestimarse los cargos estatales en virtud de la protección contra la doble incriminación que ofrece Nueva York”.

Además, hizo comentarios sobre las motivaciones de su cliente. “Como explicó Luigi hoy en el tribunal, sufrió años de dolor intenso y debilitante tras una fractura de columna, mientras luchaba por desenvolverse en nuestros sistemas de atención médica y de seguro médico”, dijo.

Traducción de Olivia Gorsin