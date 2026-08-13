Fuente AP: Mangione prevé declararse culpable en caso federal por muerte de CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione tiene previsto declararse culpable en el caso federal que lo acusa de acosar y matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, según una persona familiarizada con el asunto.

La persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, advirtió que Mangione podría cambiar de opinión. Pero si se declara culpable, sería un giro impactante en un caso que sacudió a líderes empresariales y, al mismo tiempo, galvanizó a sus críticos.

Los abogados de Mangione, y portavoces del Departamento de Justicia y de los fiscales federales de Manhattan, declinaron hacer comentarios.

Mangione está acusado de viajar a la ciudad de Nueva York para tenderle una emboscada a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare de 50 años, y luego dispararle afuera de un hotel de Manhattan el 4 de diciembre de 2024, mientras el ejecutivo caminaba hacia la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group.

Mangione debe comparecer ante el tribunal el viernes para una audiencia programada apresuradamente en el caso federal, que incluye dos cargos de acoso. No estaba claro a qué cargo o cargos Mangione se declararía culpable. La audiencia, en el tribunal federal de Manhattan, se realiza mientras sus abogados han estado conversando con fiscales federales sobre una posible resolución de uno de los dos casos penales contra Mangione. Conversaciones previas en junio fracasaron.

Mangione, de 28 años, ha sido acusado tanto en un tribunal federal como en un tribunal estatal de Nueva York y aún enfrenta la posibilidad de un juicio en su caso estatal, que sigue sin resolverse. El juicio estatal de Mangione por asesinato está previsto para comenzar el 8 de septiembre. Ambos conjuntos de cargos conllevaban la posibilidad de cadena perpetua.

Mangione se ha declarado inocente y se ha pronunciado públicamente contra la perspectiva de dos juicios, al decirle a un juez en febrero: “Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble incriminación según cualquier definición de sentido común”.

Según la ley de Nueva York, un proceso estatal podría quedar impedido si el caso federal se resuelve primero, pero no es automático.

Las protecciones estatales contra la doble incriminación se activan si un jurado ya ha sido juramentado en un proceso previo, como un caso federal, o si ese proceso termina con una declaración de culpabilidad. Los casos de Mangione implican cargos distintos que surgen del mismo curso de conducta.

Una vez que Mangione se declare culpable, sus abogados podrían pedirle al juez del caso estatal que desestime esos cargos por motivos de doble incriminación. Los fiscales estatales sostienen que su caso es distinto y que la doble incriminación no debería aplicarse.

Los cargos federales contra Mangione alegan que viajó en autobús a través de fronteras estatales para acosar y matar a Thompson, y que utilizó medios como un teléfono celular, internet, autopistas interestatales y el hospedaje en un albergue mientras planificaba y ejecutaba el ataque. Los cargos estatales se refieren al homicidio en sí, así como a delitos relacionados con armas de fuego.

En una carta el mes pasado, los fiscales estatales objetaron la posibilidad de que una declaración de culpabilidad en el caso federal anule el caso estatal.

“Obviamente, cualquier declaración de culpabilidad en estos asuntos debe tomar en cuenta la gravedad de los delitos del acusado, la pérdida de una vida inocente, el impacto de esos crímenes en la familia de la víctima y los otros intereses del estado que están implicados, incluido el principio de la sacralidad de la vida que sustenta los cargos estatales por homicidio”, escribió Seidemann.

La decisión de Mangione de declararse culpable llega después de una serie de reveses para su defensa.

La jueza federal de distrito Margaret Garnett descartó la pena de muerte en enero, pero determinó que los fiscales podían usar como prueba en su contra los objetos recogidos de la mochila de Mangione durante su arresto.

Entre ellos había una pistola impresa en 3D que, según los investigadores, coincidía con la utilizada para matar a Thompson, y un cuaderno en el que las autoridades afirman que Mangione describió su intención de matar a un ejecutivo de seguros.

Los abogados de Mangione dijeron en junio que buscarían presentar una defensa psiquiátrica en el caso estatal, pero dieron marcha atrás un día después. Esa defensa, que incluye afirmaciones de que sufría una perturbación emocional extrema en el momento del homicidio, no está permitida en un tribunal federal.

Un video de vigilancia del homicidio muestra a un individuo enmascarado disparándole a Thompson por la espalda. La policía dice que en la munición estaban escritas las palabras “delay”, “deny” y “depose” ("demorar", "negar" y "borrar"), imitando la frase utilizada por aseguradoras para evitar pagar reclamaciones.

Mangione, graduado de una universidad prestigiosa y proveniente de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros (230 millas) al oeste de Manhattan.

Se ha convertido en una causa célebre para personas molestas con la industria de los seguros de salud.

Una recaudación de fondos en línea para su fondo de defensa legal reunió más de 1,5 millones de dólares, y simpatizantes han acudido a sus comparecencias judiciales, algunos vestidos de verde —el color que usa Luigi, el personaje del videojuego Mario Bros.— y con camisetas que dicen “FREE LUIGI”.

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Durkin Richer reportó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.