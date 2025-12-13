Irán aumenta los precios de la gasolina por primera vez desde las mortales protestas de 2019

Irán introdujo el sábado un nuevo nivel de precios para su gasolina subsidiada, intentando controlar los costos desbocados por primera vez desde un incremento en 2019 que provocó protestas a nivel nacional y una represión que, según se informa, mató a más de 300 personas.

La gasolina barata ha sido vista durante generaciones como un derecho de nacimiento en Irán, provocando manifestaciones masivas desde 1964, cuando un aumento de precios obligó al sha a poner vehículos militares en las calles para reemplazar a los taxistas en huelga.

Pero la teocracia enfrenta una creciente presión debido a la rápida depreciación del rial y las sanciones económicas internacionales debido al programa nuclear iraní.

Eso ha hecho que una de las gasolinas más baratas del mundo, a unos pocos centavos por galón, sea mucho más caro. Sin embargo, el movimiento vacilante del gobierno hacia el aumento de precios probablemente indica que quiere evitar cualquier confrontación con el público ya agotado después de la guerra de 12 días contra Israel en junio.

“Nuestro descontento no tiene resultado”, se quejó Saeed Mohammadi, un maestro que trabaja como taxista en su tiempo libre para llegar a fin de mes. “El gobierno hace lo que quiere. No le preguntan a la gente si está de acuerdo o no”.

La nueva tarifa sigue siendo de unos pocos centavos por galón

El nuevo sistema de precios implementado el sábado añade un tercer nivel de precios al viejo sistema de subsidios. La estructura revisada permite a los automovilistas seguir recibiendo 60 litros (15 galones) al mes a la tarifa subsidiada de 15.000 riales por litro (1,25 centavos de dólar) y los siguientes 100 litros (26 galones) se mantendrán a 30.000 riales por litro (2,5 centavos de dólar).

Cualquier compra más allá de eso cae bajo el nuevo esquema de precios de 50.000 riales por litro (unos 4 centavos). Irán introdujo el racionamiento de combustible en 2007, pero eso aún no ha aliviado la demanda de la gasolina ultrabarata.

Incluso a esa nueva tarifa, los precios de la gasolina en Irán siguen siendo de los más bajos del mundo.

La diferencia entre el costo de producción y entrega del combustible y el precio en el surtidor es el subsidio que paga el gobierno. La Agencia Internacional de la Energía, con sede en París, clasificó a Irán como el segundo país con los subsidios energéticos más altos del mundo en 2022, solo detrás de Rusia. La AIE estimó los subsidios al petróleo de Irán en 52.000 millones de dólares ese año, y las autoridades iraníes reconocen que decenas de miles de millones de dólares al año se destinan a mantener artificialmente bajos los precios de la energía.

El economista con sede en Teherán, Hossein Raghfar, dijo que desde 2009, el precio de la gasolina ha crecido 15 veces, ofreciendo una visión pesimista de los subsidios del gobierno.

“No solo no logró reducir el déficit presupuestario, sino que también atrapó a la economía del país en un ciclo negativo de inflación y déficit presupuestario”, afirmó.

Hamid Rezapour, un cajero de banco de 35 años, dijo que creía que el gobierno “no tenía otra opción más que aumentar el precio para gestionar la economía del país”.

“Necesita más dinero para pagar las necesidades públicas”, dijo. “Para mí, es un impuesto indirecto, aunque en una economía desordenada apenas funciona”.

Primer aumento desde las protestas de 2019

El ajuste es el cambio más significativo en el sistema de subsidios al combustible de Irán desde 2019, cuando un repentino aumento del 50% en los precios subsidiados y un alza del 300% en la tarifa para compras más allá de la cuota provocaron protestas a nivel nacional.

Las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones en más de 100 ciudades y pueblos, y algunos manifestantes incendiaron estaciones de gasolina y bancos. La represión que siguió mató al menos a 321 personas, según Amnistía Internacional. Miles fueron detenidos.

Los críticos dicen que cada aumento de 10.000 riales en los precios de la gasolina puede llevar a un aumento de hasta el 5% en la inflación. Actualmente, la nación está luchando con una tasa de inflación anual de alrededor del 40%.

Pero la gasolina barata ofrece una oportunidad de empleo para el país. Hay 25 millones de vehículos, incluidos 3 millones de autos públicos y afiliados al gobierno, así como 6 millones de motocicletas. Según se informa, más de 8 millones de iraníes trabajan como taxistas a través de plataformas en línea, casi el 10% de la población. Uber tiene 8,8 millones de conductores y mensajeros en todo el mundo.

“Es un comienzo para enmendar la tendencia del consumo de combustible”, dijo anteriormente el ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, a los periodistas.

Los comentarios de los funcionarios sugieren que Irán podría buscar aumentos de precios más pronunciados en el futuro, ya que el gobierno revisa los precios cada tres meses.

Mohammad Reza Assadi, un taxista de 60 años, expresó escepticismo de que cualquier otra protesta pudiera hacer un cambio.

La gente salió a las calles por el aumento del precio de la gasolina en el pasado, dijo, “pero regresaron a casa cansados y sin esperanza más tarde al anochecer”.

Gambrell informó desde Dubái y Amir Vahdat en Teherán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.