26 imágenes escalofriantes que muestran cómo fue realmente el 11-S mientras se desarrollaban los ataques

El trauma del 11-S aún perdura 25 años después de los ataques en la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., que dejaron casi 3000 muertos.

Las imágenes de los terribles sucesos de aquel día, tomadas a medida que se desarrollaban —cuando primero un avión de pasajeros secuestrado, y luego un segundo, se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, antes de que un tercero impactara contra el Pentágono y un cuarto realizara un aterrizaje forzoso en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros lucharon con los secuestradores por el control de la cabina— proporcionan un testimonio devastador de lo que ocurrió en un tranquilo día de principios de otoño hace un cuarto de siglo.

Muchas de esas imágenes ilustran el costo humano de lo que resultó ser uno de los complots terroristas más letales de la historia: el miedo en los rostros de quienes huían para salvar sus vidas, el agotamiento de los rescatistas que luchaban por salvar a todos los que podían y la desesperación de quienes buscaban frenéticamente a sus seres queridos que aún permanecían desaparecidos entre los escombros.

Más tarde, la gente encontró esperanza en otras fotografías: multitudes reunidas para vigilias, escombros que eran retirados y ciudadanos que intentaban reconstruir tanto sus propias vidas como la ciudad que los rodeaba.

Estas imágenes, vistas por millones de personas en todo el mundo tras los atentados del 11 de septiembre, nos ayudaron a comprender que esa fecha marcó un antes y un después en el curso de la historia, no solo para los estadounidenses, sino para el mundo entero.

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1. El vuelo 11 de American Airlines se aproxima y choca contra la Torre Norte del World Trade Center

Se sabe que solo existen tres grabaciones de la primera colisión. Las imágenes anteriores fueron tomadas en Brooklyn por el artista Wolfgang Staehle, quien había instalado una cámara a principios de ese mes para capturar una secuencia a intervalos en el bajo Manhattan.

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2. El vuelo 175 de United Airlines, secuestrado, se dirige a toda velocidad hacia la Torre Sur a las 9:02 a. m.

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3. Muchas personas dentro de los edificios se vieron obligadas a aferrarse con todas sus fuerzas y crearon algunos de los espectáculos más duraderos y desgarradores del día

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4. El presidente George W. Bush escucha mientras el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, le informa que un segundo avión impactó contra el World Trade Center

Bush estaba leyendo un cuento a alumnos de segundo grado en la escuela primaria Emma E. Booker en Sarasota, Florida, y continuó la historia hasta el final antes de reaccionar para evitar disgustar a los niños.

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5. El avión que impactó contra la torre sur fue transmitido en vivo por los noticieros de todo Estados Unidos, mientras los medios informaban sobre la noticia de última hora de la colisión con la torre norte apenas 15 minutos antes

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6. Las colisiones provocaron que las dos torres se incendiaran; las llamas, que lo consumieron todo, se alimentaron del combustible de los aviones y corroieron los materiales del rascacielos, lo que debilitó fatalmente su infraestructura

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7. Los transeúntes se vieron obligados a huir del lugar con pánico cuando los escombros del ataque se derrumbaron sobre la calle

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8. Tras aproximadamente una hora de incendio, los edificios comenzaron a derrumbarse y causaron una lluvia de cristales y acero sobre el centro de Manhattan

Los residentes y turistas que visitaban Nueva York no sabían adónde acudir en busca de refugio mientras huían del humo que se elevaba, del fuego voraz y de los escombros que caían sobre ellos.

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9. Las personas que se encontraban en las inmediaciones, como este hombre, quedaron cubiertas de ceniza y polvo

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10. La operación de rescate comenzó casi de inmediato, y el último superviviente no fue sacado de entre los escombros hasta 27 horas después del derrumbe de las torres, tras haber pasado más de un día enterrado vivo

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11. El bajo Manhattan quedó cubierto de polvo y escombros tras el derrumbe de la torre

Los testigos presenciales observaron enormes cantidades de papel que salían disparadas de los edificios de oficinas tras los impactos iniciales.

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12. El Pentágono, sede del Departamento de Defensa en Washington, también fue un objetivo de los militantes de Al Qaeda que secuestraron cuatro aviones, y fue atacado a las 9:37 a. m. de ese día

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13. De vuelta en Nueva York, y media hora después de que cayó la primera torre, la segunda comenzó a derrumbarse y dejó a su paso un rastro de destrucción

Las nubes de humo oscurecieron el aire mientras la gente corría para salvar sus vidas, buscaba a los heridos e intentaba asimilar lo sucedido.

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14. Quienes se encontraban a pie de calle tenían más motivos para entrar en pánico, ya que temían que pudieran producirse más ataques aéreos

Sencillamente, no podían saber qué iba a suceder después, y la incertidumbre no hizo más que aumentar su terror.

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15. El bombero neoyorquino Gerard McGibbon fue uno de los intrépidos rescatistas que corrieron hacia el peligro ese día

Posteriormente, ayudó a las víctimas del huracán Sandy en 2012 antes de fallecer en 2021, con tan solo 61 años, dejando atrás a su esposa, Diana, y tres hijos, quienes lo aclamaron como un héroe en su obituario.

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16. Marcy Borders trabajaba como cajera en el Bank of America

Tras la difusión de esta fotografía, recibió el apodo de “la Dama del Polvo” y alcanzó notoriedad internacional. En 2014, falleció de cáncer de estómago a los 42 años, enfermedad que, según ella, pudo haber sido consecuencia del polvo y los escombros del ataque.

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17. El superviviente Edward Fine trabajaba en el piso 79 de la Torre Norte.

Diez años después del ataque, declaró: “No tenía ni idea de que me estaban tomando la foto, pero se convirtió en una imagen icónica. Un editor gráfico me dijo que simbolizaba la resiliencia del empresario estadounidense”.

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18. Las ambulancias fueron desplegadas en el lugar tan pronto como se confirmó el ataque, según documentos publicados posteriormente por el ayuntamiento

open image in gallery Una densa columna de humo se eleva hacia el cielo desde la zona situada detrás de la Estatua de la Libertad ( AP )

19. Se dice que se pudo ver humo en toda la parte baja de Manhattan a medida que avanzaba el día

open image in gallery Un miembro del equipo de rescate es rescatado de entre los escombros ( Getty )

20. Según el ayuntamiento, se necesitaron 91.000 personas de rescate y recuperación para limpiar los destrozos

Posteriormente, se estableció un procedimiento para que pudieran reclamar una indemnización por cualquier problema de salud sufrido durante su trabajo.

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21. Según New York Magazine, se retiraron 1,8 millones de toneladas de escombros en los nueve meses que duró la limpieza del lugar

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22. El Winter Garden, un centro comercial cercano a las torres, sufrió daños considerables

Sin embargo, según The New York Times, también proporcionó una ruta de escape vital para muchos de los que huían del desastre.

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23. De las casi 3.000 personas que murieron en el ataque, 412 eran trabajadores de emergencias como bomberos y policías. Según la página web Officer Down Memorial Page, 10 agencias policiales diferentes sufrieron bajas

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24. La iglesia episcopal de San Pablo se encuentra frente al World Trade Center y sus responsables se mostraron asombrados al comprobar que no sufrió daños en los ataques, según su sitio web

Su milagrosa supervivencia la convirtió en un centro de operaciones para las labores de socorro, un lugar para recibir y distribuir donaciones a los necesitados y para que los equipos de respuesta pudieran descansar de la devastación exterior.

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25. El reverendo Mychal Judge, capellán del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), fue uno de los 343 miembros en servicio del Departamento de Bomberos de Nueva York que perdieron la vida el 11 de septiembre

En la fotografía se ve al bombero Tony James asistiendo al funeral del capellán días después del ataque.

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26. El lugar donde se encontraba el World Trade Center ahora se conoce como Zona Cero y conmemora los sucesos de aquel día fatídico

Traducción de Olivia Gorsin