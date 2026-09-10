Al menos 25 muertos en incendio de carguero en un puerto de China, reportan medios estatales

Un buque de carga atracado para reparaciones en un puerto chino se incendió, causando la muerte de 25 personas, reportaron el jueves medios estatales chinos.

El buque estaba siendo reparado en Beihai Shipbuilding Co. en el puerto de Qingdao, un importante centro de transporte marítimo en la costa nororiental de China. Una foto difundida por la agencia de noticias Xinhua identificó al buque como el Ocean Melody, que navega bajo bandera liberiana, según el sitio web público de seguimiento de buques VesselFinder.

Había un total de 42 personas a bordo del buque y 12 de ellas fueron evacuadas de manera segura, publicó Xinhua. Cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, y permanecían en condición estable.

El incendio comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana del jueves y fue extinguido a las 2:30 de la tarde, hora local. Videos en internet mostraron a trabajadores en el buque intentando apagar el incendio.

El presidente chino Xi Jinping emitió “instrucciones importantes” para que se emprendieran con urgencia labores de rescate de las personas desaparecidas en el buque, destacó Xinhua, y añadió que el primer ministro Li Qiang pidió que se rescatara a las personas “atrapadas”.

Xi también pidió garantizar que las “medidas preventivas se implementen a fondo” y “prevenir resueltamente accidentes graves y catastróficos”.

Beihai Shipbuilding forma parte de la estatal China State Shipbuilding Corporation, el mayor constructor naval del mundo. Sus principales actividades incluyen la construcción y reparación de buques, según el sitio web de Beihai Shipbuilding.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.