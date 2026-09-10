Tribunal de Hong Kong condena al editor del WSJ por oponerse al rol sindical de una reportera

Un tribunal de Hong Kong declaró culpable el jueves al editor de The Wall Street Journal por disuadir a una reportera de asumir un cargo en un sindicato, en un caso que despertó preocupación por la libertad de prensa en la ciudad. El tribunal absolvió a Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc. del cargo de despido por el papel sindical.

La experiodista del WSJ Selina Cheng, también presidenta del sindicato Asociación de Periodistas de Hong Kong, presentó una acusación privada contra Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc. después de perder su empleo en julio de 2024.

Hong Kong, que alguna vez fue considerado un bastión de la libertad de prensa en Asia, ha asistido a un cambio drástico en su panorama mediático en los últimos años, incluida la clausura forzada de medios de comunicación y el procesamiento de jefes de redacción.

El magistrado principal David Cheung declaró culpable al acusado del primer cargo, pero señaló que la defensa ha planteado dudas razonables suficientes respecto del segundo cargo.

Cheng dijo anteriormente que su supervisor le comentó que su participación en la elección sindical era problemática y que el supervisor necesitaba hablar del asunto con la dirección del Journal en Nueva York y con los abogados internos de Dow Jones. Cheng afirmó que le dijeron que su papel en el sindicato sería incompatible con su empleo.

Dow Jones se declaró no culpable el año pasado de dos cargos en virtud de la Ordenanza de Empleo de la ciudad, cada uno con una multa máxima de 100.000 dólares de Hong Kong (unos 12.750 dólares). El primer cargo sostiene que la empresa impidió o disuadió a Cheng de ejercer sus derechos de participación sindical. El segundo sostiene que la empresa puso fin a su relación laboral por ejercer esos derechos.

Durante el juicio, la defensa intentó convencer al tribunal de que Cheng fue despedida porque su puesto no era necesario y argumentó que la acusación no había demostrado de manera suficiente que la dirección de la empresa diera instrucciones al supervisor de Cheng. La defensa también acusó a Cheng de actuar de mala fe en una audiencia anterior.

Se espera que la sentencia se dicte en una fecha posterior.

El despido de Cheng en 2024 alarmó a muchos periodistas, especialmente porque los medios extranjeros tradicionalmente han enfrentado menos presión que los medios locales en Hong Kong.

Después de que Beijing impuso una ley de seguridad nacional en 2020, dos medios locales conocidos por su cobertura crítica del gobierno, Apple Daily y Stand News, se vieron obligados a cerrar tras el arresto de su alta dirección.

Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, fue condenado a 20 años de prisión en febrero. Sus empleados recibieron penas de cárcel que van desde seis años y nueve meses hasta 10 años.

Hong Kong, una excolonia británica devuelta al dominio chino en 1997, ocupó el puesto 140 de 180 países y territorios en el más reciente Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, por debajo del puesto 18 de 139 regiones que obtuvo en 2002.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.