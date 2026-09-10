Suiza publica expediente sobre el criminal nazi Mengele, el "Ángel de la muerte"

El servicio federal de inteligencia de Suiza publicó el jueves un expediente de 200 páginas sobre el notorio criminal de guerra nazi Josef Mengele, el médico alemán conocido como el “Ángel de la Muerte” por realizar horribles experimentos médicos con prisioneros en Auschwitz.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Mengele prestó servicio en el campo de exterminio de Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis, donde fueron asesinadas unas 1,1 millones de personas, aproximadamente 1 millón de ellas judías. Se hizo infame por llevar a cabo brutales experimentos médicos con reclusos, incluidos niños, bajo el pretexto de investigación científica.

Tras la guerra, Mengele obtuvo un documento de viaje de la Cruz Roja con una identidad falsa, lo que le permitió salir de Europa. Al igual que muchos exfuncionarios nazis, pasó años oculto en Latinoamérica al momento en que era perseguido internacionalmente por sus crímenes. Se ahogó en 1979 cuando nadaba en la costa de Brasil.

Los documentos difundidos por las autoridades suizas incluyen material entregado a la policía que sugiere que Mengele pudo haber regresado a Suiza tras huir inicialmente de Alemania, o que pudo haber planeado entrar al país con un nombre falso, según la agencia de noticias alemana dpa.

Los historiadores que buscaban establecer si Mengele pasó tiempo en Suiza cuando era perseguido como criminal de guerra, sin que las autoridades suizas lo capturaran, llevaban mucho tiempo intentando acceder a los archivos.

Las autoridades suizas habían sostenido que los documentos debían permanecer sellados hasta 2071 por motivos de seguridad y para proteger a las personas mencionadas en ellos.

El historiador Gérard Wettstein impugnó con éxito esas restricciones ante el Tribunal Administrativo Federal, lo que condujo a la publicación en línea. Algunas secciones han sido censuradas para proteger las fuentes y los datos personales de terceros, indicaron las autoridades.

El expediente fue elaborado por el servicio policial de la fiscalía federal, un antecesor de los servicios federales de inteligencia de Suiza, y fue transferido a los Archivos Federales en 2001.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.