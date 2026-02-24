Una profesora universitaria de Nueva York enfrenta fuertes críticas tras realizar un comentario racista calificado de “aberrante” durante una reunión pública.

Allyson Friedman, profesora asociada en Hunter College, habría hecho las declaraciones el 10 de febrero en un debate sobre el plan del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para cerrar varias escuelas en el West Side de Manhattan.

De acuerdo con los reportes, Friedman realizó el comentario poco después de que un estudiante afroamericano manifestara su tristeza por el posible cierre del centro educativo.

“Son demasiado tontos para saber que están en una mala escuela”, dijo Friedman. “Si entrenas lo suficiente a una persona negra, sabrá usar la puerta de atrás.

No tienes que decírselo”, añadió, mientras participaba de forma virtual en la reunión.

La profesora Allyson Friedman enfrenta críticas por un presunto comentario racista ( Hunter College )

Según The New York Times, Friedman aludía a un comentario previo de Reginald Higgins, director interino del distrito escolar.

En ese momento, Higgins citó a Carter G. Woodson, uno de los primeros académicos en estudiar la historia de la diáspora negra en Estados Unidos.

“Si logras que un hombre crea que es un marginado, no necesitas ordenarle que salga por la puerta trasera”, afirmó Woodson. “Irá sin que nadie se lo diga”.

Pese a ello, los comentarios de Friedman resultaron audibles para todos los asistentes.

“Allyson Friedman, podemos escuchar lo que estás diciendo”, advirtió una persona. “Deberías callarte”.

Mientras tanto, en las pantallas de Zoom se sucedían gestos de incredulidad: estudiantes boquiabiertos y otros con las manos en el rostro.

Friedman es profesora en Hunter College y se especializa en neurofisiología celular ( Google Streetview )

En un comunicado remitido a The New York Times, Friedman sostuvo que intentaba “explicar el concepto de racismo sistémico” a su hijo, presente en la misma habitación.

Para ello, escribió que recurrió a “un ejemplo de un estereotipo racista”.

“Mis comentarios completos dejan claro que esas opiniones aberrantes no son mías ni estaban dirigidas a ningún estudiante o grupo”, sostuvo. “Apoyo plenamente a estos valientes estudiantes en sus esfuerzos por frenar el cierre de escuelas.

“Sin embargo, reconozco que mis palabras causaron daño y dolor. Aunque no era mi intención, ofrezco una disculpa sincera”.

Friedman hizo los comentarios durante una reunión centrada en el plan del alcalde Mamdani para cerrar varias escuelas de Nueva York ( Getty )

Friedman es profesora asociada de neurobiología celular y, según el sitio web de la universidad, se especializa en el estudio de cómo los circuitos neuronales y las neuroadaptaciones influyen en el comportamiento humano.

“El objetivo de esta investigación es ampliar nuestra comprensión neurofisiológica de los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad para encontrar tratamientos basados en mecanismos específicos”, señala su perfil.

Sus comentarios surgieron durante una reunión sobre un posible plan de reestructuración que contempla el cierre de Hunter College como parte de una serie de cambios propuestos.

De acuerdo con documentos revisados por The New York Times, la propuesta incluye el cierre de la Community Action School y la Manhattan School for Children debido al bajo número de estudiantes inscritos. Además, la Center School, que recibe a alumnos de quinto a octavo grado, podría trasladarse a un nuevo campus.

La institución podría mudarse a la escuela P.S./I.S. 191, otro plantel que perdería sus grados de secundaria.

Desde Hunter College informaron a The Independent que la universidad está revisando los comentarios de Friedman.

“Hunter College tiene conocimiento de un incidente ocurrido durante una reciente reunión virtual del Consejo de Educación de la Comunidad del Distrito Escolar 3 de Nueva York, en la que se oyeron comentarios aborrecibles de un padre del distrito que también trabaja en Hunter”, señaló un vocero en un comunicado. “Aunque esos comentarios se hicieron en la condición del individuo como ciudadano privado y entendemos que el distrito lleva a cabo una investigación sobre el asunto, Hunter College revisa la situación de acuerdo con sus políticas de conducta y no discriminación”.

“Al servicio de Hunter College, esperamos que las acciones y palabras de los miembros de nuestra comunidad se ajusten a nuestra identidad, valores y políticas institucionales. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso duradero de sostener un entorno educativo integrador y libre de discriminación de cualquier tipo, en el que personas de todas las identidades se sientan bienvenidas y puedan prosperar”.

The Independent se puso en contacto con Friedman y con Hunter College para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri