Grupos de ayuda piden al Supremo de Israel que les permita seguir trabajando en Gaza

Diecisiete grupos internacionales de ayuda presentaron una petición ante la Corte Suprema de Israel para que les permita seguir trabajando en la Franja de Gaza y otras zonas palestinas, donde Israel se dispone a prohibirles operar por negarse a cumplir nuevas normas.

Israel afirma que prohibirá la presencia de 37 grupos de ayuda a partir del 1 de marzo. Las normas, anunciadas el año pasado, exigen que las organizaciones registren los nombres y la información de contacto de sus empleados, y que aporten detalles sobre su financiación y sus operaciones. Los grupos consideran que tales normas son invasivas y arbitrarias, y sostienen que la prohibición obstaculizaría el suministro de asistencia crucial para la población de Gaza, devastada por la guerra.

Los grupos indicaron el martes, en un comunicado conjunto, que solicitaron una orden provisional urgente que detenga el proceso hasta que haya un fallo definitivo. El gobierno tiene hasta la tarde del miércoles para responder, según un documento judicial.

En el comunicado se indica que detener las actividades de los grupos provocará un “colapso humanitario y un daño irreparable” a cientos de miles de personas necesitadas. Afirman que la prohibición viola las obligaciones de Israel como potencia ocupante y evidencia una “extrema falta de razonabilidad y de proporcionalidad”.

El COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos civiles en Gaza, señaló que las organizaciones cuyas licencias serán revocadas aportan menos del 1% de la ayuda total que entra al territorio. Más de 20 organizaciones seguirán operando tras cumplir las nuevas regulaciones, añadió.

El gobierno remitió las preguntas sobre la petición al COGAT, que, hasta el momento, no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Los grupos temen entregar datos a Israel

Las organizaciones de ayuda que se niegan a cumplir la orden temen lo que Israel pueda hacer con los datos personales de sus empleados, y señalan que cientos de trabajadores humanitarios han muerto en ataques israelíes durante la guerra.

Israel niega que ataque a los grupos de ayuda. En algunos casos, afirmó haber atacado a combatientes infiltrados en esas organizaciones o que iban disfrazados de trabajadores humanitarios. En otros, el ejército terminó reconociendo que se había equivocado. Tel Aviv atribuye las muertes de civiles a Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra, y cuyos combatientes operan en zonas densamente pobladas.

La gran mayoría de los 2 millones de habitantes de Gaza dependen de los grupos de ayuda para obtener alimentos, agua, atención médica, refugio y otros bienes esenciales, después de que la ofensiva israelí de dos años destruyera gran parte del territorio. Cientos de miles de personas viven en tiendas de campaña, y la reconstrucción aún no inicia, tras un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre.

Las organizaciones benéficas internacionales desempeñan un papel vital, junto a las Naciones Unidas y otros proveedores de ayuda, afirma Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, una organización coordinadora que representa a más de 100 grupos que operan en los territorios palestinos. AIDA se ha sumado a los 17 grupos en la petición.

“Esta petición podría proteger este trabajo que salva vidas y dar más tiempo para hallar una solución a este asunto”, expresó Rayburn.

Grupos de ayuda conocidos se ven afectados

La petición sostiene que las nuevas normas violan el derecho internacional, y que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar que los alimentos y los medicamentos lleguen a la población. También afirma que Israel no tiene autoridad para prohibir la actividad de organizaciones en zonas bajo el control nominal de la Autoridad Palestina.

Las organizaciones prohibidas, entre ellas Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam y Medical Aid for Palestinians, son algunas de las más conocidas de entre las más de 100 organizaciones de ayuda independientes que trabajan en Gaza.

Médicos Sin Fronteras es el mayor proveedor de suministros médicos después de las agencias de la ONU y la Cruz Roja. El grupo, conocido por su acrónimo MSF, indicó que no ha podido introducir ningún suministro —como antibióticos, analgésicos, anestésicos y apósitos para heridas— desde comienzos de enero, poco después de que se anunciara la prohibición.

“Los pacientes con lesiones traumáticas, las personas que requieren cirugía, quienes padecen enfermedades crónicas y los grupos vulnerables que necesitan atención primaria rutinaria corren un mayor riesgo de no recibir la atención que necesitan”, advirtió el doctor Adi Nadimpalli, de MSF.

Los efectos se extienden a Cisjordania ocupada

MSF señaló que cuenta con reservas de suministros esenciales para hasta tres meses. La organización trabaja con la ONU y otros grupos de ayuda para introducir suministros en Gaza, pero Nadimpalli indicó que los grupos con licencia enfrentan presiones para no ingresar materiales en nombre de los no registrados.

Si la organización no logra obtener suficientes suministros, podría tener que suspender o cerrar sus operaciones, que incluyen dos hospitales de campaña en Gaza, explicó.

Las restricciones también han obstaculizado las actividades del grupo en la Cisjordania ocupada por Israel, donde tuvo que poner fin a un proyecto y reducir otros dos.

La oficina de la ONU para asuntos humanitarios, conocida como OCHA, no respondió a preguntas sobre si ayudaría a las organizaciones prohibidas a introducir ayuda.

El año pasado, Israel impuso una prohibición a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), el mayor proveedor de ayuda en Gaza, lo que ha obstaculizado sus actividades. Tel Aviv acusó a la organización de haber permitido que Hamás se infiltrara en ella, acusaciones que la entidad negó; la agencia afirma que adopta amplias medidas para garantizar su neutralidad y que actúa con rapidez para separar de su personal a cualquier persona identificada como miliciana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.