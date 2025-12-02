Huevo Fabergé de cristal hecho para la realeza rusa alcanza precio récord de $30,2 millones

Un raro huevo de cristal y diamante de Fabergé, elaborado para la familia gobernante de Rusia antes de ser derrocada por la revolución, rompió récords el martes al venderse en una subasta por 22,9 millones de libras (30,2 millones de dólares).

La Casa de Subastas Christie’s de Londres informó que el Huevo de Invierno, al que se ha comparado con la icónica Mona Lisa, es uno de los siete de estos opulentos ovoides que permanecen en manos privadas.

El huevo, de 10 centímetros (4 pulgadas) de altura, está hecho de cristal de roca finamente tallado, cubierto con un delicado motivo de copos de nieve elaborado en platino y 4.500 diminutos diamantes. Se abre para revelar una pequeña canasta removible de flores de cuarzo engastadas en joyas que simbolizan la primavera.

El precio de venta, que incluyó una prima del comprador, superó los 18,5 millones de dólares que se pagaron en una subasta de Christie’s en 2007 por otro huevo de Fabergé creado para la familia bancaria Rothschild.

El artesano Peter Carl Fabergé y su compañía crearon más de 50 de estos huevos para la familia imperial de Rusia entre 1885 y 1917, cada uno elaborado de manera única y con una sorpresa oculta en su interior. El zar Alejandro III inició la tradición al obsequiar un huevo a su esposa cada Pascua. Su sucesor, Nicolás II, extendió el regalo a su esposa y madre.

El zar Nicolás II encargó el huevo para su madre, la emperatriz viuda María Feodorovna, como regalo de Pascua en 1913. Fue uno de los dos huevos creados por la diseñadora Alma Pihl; el otro es propiedad de la familia real británica.

La familia real Romanov gobernó Rusia durante 300 años antes de ser derrocada durante la revolución de 1917. Nicolás y su familia fueron ejecutados en 1918.

Comprado por un comerciante de Londres por 450 libras cuando las autoridades comunistas, con problemas de liquidez, vendieron algunas de las joyas artísticas de Rusia en la década de 1920, el huevo cambió de manos varias veces. Se creyó perdido durante dos décadas hasta que fue subastado por Christie’s en 1994 por más de 7 millones de francos suizos (5,6 millones de dólares en ese momento). Se vendió nuevamente en 2002 por 9,6 millones de dólares.

Cada vez que el huevo se ha vendido, ha establecido un precio récord mundial para un artículo de Fabergé, dijo Christie’s.

Margo Oganesian, jefa del departamento de arte ruso de Christie’s, calificó el huevo como “la ‘Mona Lisa’ de las artes decorativas”, un magnífico ejemplo de artesanía y diseño.

Existen 43 huevos imperiales de Fabergé que han sobrevivido, la mayoría en museos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.