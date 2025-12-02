Jefe de la OTAN descarta preocupaciones sobre compromiso de EEUU antes de reunión sobre Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, desestimó el martes la preocupación sobre el compromiso de Estados Unidos con la organización militar en vísperas de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores aliados centrada en la guerra de Rusia contra Ucrania.

El secretario de Estado Marco Rubio no asistirá a la reunión del miércoles, que se desarrollará durante negociaciones de alto nivel en Moscú y en otras partes de Europa sobre el futuro de Ucrania. Su rara ausencia en la alianza liderada por Estados Unidos se produce después de que la propuesta de 28 puntos del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra desconcertara a los aliados europeos y a Canadá el mes pasado.

El borrador del plan sugiere que la OTAN no se expanda más, una demanda de larga data de Rusia, y que Ucrania no sea admitida, rompiendo con una promesa de años a Kiev de que tiene un lugar en la mesa de la organización.

El plan también estipula un diálogo entre Rusia y la OTAN mediado por Estados Unidos para resolver todos los problemas de seguridad y crear oportunidades de negocio. No estaba claro cómo el miembro más influyente de la OTAN podría servir como mediador imparcial.

Hablando con los periodistas antes de la reunión, Rutte subrayó que Rubio tiene una agenda ocupada.

"Está trabajando extremadamente duro para ocuparse no solo de la situación de Ucrania, sino, por supuesto, de muchos otros asuntos que tiene en su agenda", dijo Rutte. "Así que acepto totalmente que no pueda estar aquí mañana, y no leería nada en ello".

Un alto funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato para discutir el razonamiento interno de la administración para la ausencia, declaró que Rubio ya ha asistido a docenas de reuniones de la OTAN, "y sería poco práctico esperar que esté en cada reunión".

El subsecretario de Estado Christopher Landau asistirá en su lugar y presionará a los aliados para que cumplan con su compromiso de invertir el 5% del producto interno bruto en defensa.

Rutte también minimizó las partes contenciosas del plan original de Trump para poner fin a la guerra, diciendo que ha sido ampliamente revisado para abordar las preocupaciones europeas.

"Necesitas empezar en algún lugar. Necesitas tener propuestas sobre la mesa", indicó.

"Cuando se trata de los elementos de la OTAN de un acuerdo para poner fin a la guerra contra Ucrania, eso se tratará por separado. Y eso obviamente incluirá a la OTAN", añadió.

A pesar de la propuesta de descartar la membresía de Ucrania, el ex primer ministro holandés insistió en que el país sigue en un "camino irreversible" para unirse a la organización de seguridad más grande del mundo, como prometieron los líderes de la OTAN en Washington en 2024.

Pero subrayó que actualmente es políticamente imposible que Ucrania se convierta en miembro, lo que requeriría el acuerdo unánime de los 32 aliados. La administración Trump lo ha descartado, y Hungría y Eslovaquia también se oponen.

"En este momento, como saben, no hay consenso sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN", apuntó Rutte.

En la última cumbre de la OTAN en La Haya, Trump tranquilizó a los socios europeos cuando afirmó el compromiso de Estados Unidos con el Artículo 5, que dice que un ataque a cualquier aliado debe considerarse un ataque a todos.

Describió a los otros líderes de la OTAN como un "grupo agradable de personas" y aseguró que "casi todos ellos dijeron 'Gracias a Dios por Estados Unidos'". Pero varios de sus comentarios desde entonces parecen colocar a Estados Unidos fuera de la organización que ha liderado durante mucho tiempo.

"Estamos vendiendo muchas armas a la OTAN, y eso supongo que va a Ucrania en su mayor parte", sostuvo Trump en una reunión en la Casa Blanca con el presidente finlandés Alexander Stubb en octubre. "Eso depende de ellos, pero están comprando armas de Estados Unidos".

También hay una gran preocupación por una mayor reducción de tropas estadounidenses en Europa. Rumania anunció en octubre que Estados Unidos reduciría su presencia militar en el país en hasta 3.000 soldados mientras se enfoca en amenazas de seguridad en Asia y otros lugares.

Se espera que la administración anuncie sus planes de movimiento de tropas a principios de 2026.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.