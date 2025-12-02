Putin dice que Rusia está preparada para la guerra si Europa lo desea

En su última amenaza contra Occidente, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia está dispuesta a librar una guerra con Europa si se lo provoca.

“No tenemos previsto entrar en guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos preparados ahora mismo”, declaró el martes. “Están del lado de la guerra”.

Acusó a Europa de plantear exigencias sobre un posible acuerdo de paz para Ucrania, que Rusia considera “absolutamente inaceptables”.

Putin sugirió que las potencias europeas estaban obstaculizando los esfuerzos del presidente Donald Trump para negociar un acuerdo de paz con el fin de acusar a Rusia de no querer la paz.

Al cortar el contacto con Rusia, las potencias europeas se autoexcluyeron de las conversaciones de paz, añadió el dirigente.

Los comentarios se produjeron en la sesión plenaria del foro VTB Russia Calling Investment en Moscú el martes, antes de las conversaciones con el enviado especial y el yerno de Trump (Steve Witkoff y Jared Kushner).

El Sr. Witkoff aterrizó en Moscú a primera hora del día para negociar los términos de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

La visita se produce tras una intensa actividad diplomática en la que participaron funcionarios estadounidenses, ucranianos, europeos y rusos.

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló el martes que Estados Unidos y Ucrania acordaron un nuevo acuerdo de paz de 20 puntos, al tiempo que se iniciaban en el Kremlin las conversaciones entre Witkoff y Putin.

El presidente ucraniano declaró que la hoja de ruta original de 28 puntos propuesta por Estados Unidos el mes pasado se había reelaborado en un nuevo acuerdo tras las conversaciones mantenidas entre los funcionarios.

“Todavía quedan algunas cosas por resolver”, declaró a la prensa durante una visita a Dublín y añadió que este era “uno de los momentos más desafiantes y optimistas al mismo tiempo” para la paz en Ucrania.

El Sr. Zelenski ofreció una actualización de las negociaciones de paz al afirmar que se había perfeccionado una contrapropuesta europea al plan de paz del Sr. Trump.

“El trabajo se basó en el documento de Ginebra, y ese documento se perfeccionó”, escribió Zelenski en X (Twitter) el martes, al tiempo que pedía una mayor implicación europea.

“Nuestros diplomáticos están trabajando activamente con todos los socios para garantizar que los países europeos y otros participantes en la Coalición de Voluntarios participen de forma significativa en el desarrollo de las decisiones”.

Los combates se intensificaron en torno a la ciudad estratégica de Pokrovsk, y Rusia declaró su captura. Ucrania negó las afirmaciones y mantiene que los combates continúan.

Traducción de Olivia Gorsin