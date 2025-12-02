Un tercer buque ruso es atacado en el mar Negro, según autoridad marítima turca

Un buque cisterna que transportaba aceite de girasol desde Rusia hacia Georgia fue atacado en el mar Negro, informó el martes la autoridad marítima turca, días después de que dos petroleros de la flota clandestina rusa fueran atacados por drones navales ucranianos.

La Dirección General de Asuntos Marítimos de Turquía dijo que el MIDVOLGA-2 fue atacado a unos 130 kilómetros (80 millas) de la costa turca. Los 13 miembros de la tripulación resultaron ilesos y la embarcación no ha solicitado asistencia.

El barco dirigía hacia el puerto turco de Sinop, indicó la autoridad marítima en un comunicado en X.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se pronunció el lunes contra del ataque con drones de Ucrania a dos embarcaciones rusas, el Kairos y el Virat, y dijo que suponía una "preocupante escalada" del conflicto.

“No podemos tolerar estos ataques, que amenazan la seguridad de la navegación, la vida y el medio ambiente, especialmente en nuestra propia zona exclusiva”, afirmó Erdogan en un discurso televisado. "Estamos emitiendo las advertencias necesarias a todas las partes respecto a tales situaciones".

Los ataques del viernes contra el Kairos y el Virat ocurrieron dentro de la zona económica exclusiva de Turquía. Se informó que los miembros de la tripulación a bordo de ambas embarcaciones estaban a salvo.

La base de datos OpenSanctions, que rastrea a personas u organizaciones involucradas en la evasión de sanciones, describe a las embarcaciones como parte de una flota de barcos utilizados para evadir las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022.

Ucrania ha llevado a cabo exitosos ataques navales contra embarcaciones rusas durante la guerra, utilizando especialmente drones marinos cargados de explosivos. Sin embargo, las misiones ucranianas anteriormente se habían limitado en gran medida a las aguas del norte del mar Negro.

