EEUU demanda a grupos propalestinos por protestas frente a sinagoga

Las autoridades estadounidenses demandaron a dos grupos propalestinos y a algunos manifestantes involucrados en una protesta acalorada el año pasado frente a una sinagoga en el norte de Nueva Jersey, citando una ley tradicionalmente utilizada para evitar que las personas bloqueen el acceso a clínicas de aborto.

La demanda civil presentada el lunes por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia se origina de una manifestación el 13 de noviembre frente a la Congregación Ohr Torah, en West Orange, a 32 kilómetros (20 millas) al oeste de Manhattan. Ocurrió durante una feria inmobiliaria que promovía la venta de viviendas en Israel y en asentamientos judíos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

La demanda afirma que los manifestantes interfirieron con los derechos civiles de los asistentes para ejercer su religión, alegando que agredieron físicamente a los fieles y usaron bocinas de plástico conocidas como vuvuzelas para interrumpir el evento, que inicialmente estaba programado para realizarse en una residencia privada, pero se trasladó a la sinagoga por razones de seguridad.

“Ningún estadounidense debería ser acosado, atacado o discriminado por practicar pacíficamente su religión”, dijo la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, en un comunicado. “La demanda de hoy subraya el compromiso de este Departamento de Justicia de defender a los estadounidenses judíos —y a todos los estadounidenses de fe— de aquellos que amenazarían su derecho a la fe”.

La demanda nombra a dos grupos —Musulmanes Estadounidenses por Palestina en Nueva Jersey y el Partido por el Socialismo y la Liberación en Nueva Jersey— y a tres individuos. Los grupos no respondieron el martes a las solicitudes de comentarios, y no se pudieron localizar números de teléfono para los individuos.

Dos manifestantes pro-Israel que fueron acusados de agresión agravada derivada del enfrentamiento no fueron nombrados en la demanda, que se presentó bajo la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, una ley de 1994 que prohíbe el uso de la fuerza y la obstrucción física para interferir con las personas que acuden a centros de salud reproductiva o lugares de culto. Parece ser la primera vez que la ley se utiliza para alegar interferencia con el culto religioso, dijo Harmeet Dhillon, quien dirige la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

