Una joven británica que falleció durante unas vacaciones familiares en el Caribe “murió en la explosión de un barco”

Una estudiante británica de 16 años que murió durante unas vacaciones familiares en el Caribe falleció en la explosión de un barco. Según los informes, el incidente dejó a otras 24 personas heridas.

Abbie Lainton estaba disfrutando de unas vacaciones de verano en República Dominicana con sus padres y hermanos cuando ocurrió el “terrible accidente”.

Según informa The Sun, la familia se encontraba de excursión en las aguas que rodean la isla Saona cuando ocurrió la tragedia.

“Fue un accidente marítimo y resultó muy trágico”, declaró un funcionario de la República Dominicana al periódico. “La joven y sus hermanos heridos fueron trasladados de inmediato al hospital de la ciudad de La Romana, pero lamentablemente no sobrevivió”.

“A pesar de los intentos del personal médico, no sobrevivió. Sus hermanos heridos siguen recibiendo atención médica en el hospital”.

open image in gallery Abbie Lainton, de 16 años, estaba a la espera de los resultados de sus exámenes GCSE y disfrutando de las vacaciones de verano con su familia ( GoFundMe )

Las autoridades informaron que de los 24 heridos, 11 fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento por quemaduras. Los dos hermanos de Abbie también resultaron gravemente heridos en el incidente, según una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe creada en su memoria.

En las redes sociales circulan imágenes no confirmadas que supuestamente corresponden al momento del incidente y que fueron grabadas cerca de la isla Saona, en las que se ve una embarcación en llamas con humo saliendo de ella.

El portal turístico dominicano Inmobiliario informó que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), la Marina de la República Dominicana y la Policía Turística (Politur) “activaron sus protocolos a los pocos minutos de la explosión, coordinando el rescate y el traslado de los afectados”, según un comunicado publicado poco después del incidente el 28 de julio. El caso se encuentra actualmente bajo investigación.

Los turistas Gisell Segovia y su esposo Navin Torres se encontraban a bordo del barco cuando ocurrió el incidente. Según declararon a The Sun, el barco “olía a gasolina” y estaba “sobrecargado”. Añadieron que oyeron un chasquido cuando el barco aceleró para intentar seguir el ritmo de las demás embarcaciones.

“La parte delantera del barco explotó”, declaró el señor Torres al periódico. “Me tomó un par de segundos analizar lo que estaba sucediendo; el fuego comenzó a extenderse hacia mi esposa y hacia mí”.

La pareja describió el pánico y el caos que reinaban en el lugar, mientras las llamas y los escombros estallaban a su alrededor. Relataron que los pasajeros saltaron al agua para protegerse antes de ser rescatados por otras embarcaciones.

Ambos declararon haber sido atendidos por quemaduras de primer grado, mientras que el señor Torres también recibió puntos de sutura tras ser golpeado por escombros.

“De las tres chicas puertorriqueñas, una de ellas tenía un pie roto”, dijo Gisell. “También estaban los otros dos hombres de Nueva York; uno de ellos tiene lesiones en la columna vertebral y no sabe si está paralizado. Su amigo tiene un pie roto”.

open image in gallery Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran humo que sale de una embarcación y que, según se afirma, procede del lugar donde se produjo un incidente frente a la Isla Saona ( Redes sociales )

Llegaron una multitud de homenajes para Abbie, que estaba esperando los resultados de sus exámenes GCSE cuando fue asesinada.

“Abbie tenía toda la vida por delante” se lee en la página de GoFundMe, que ya recaudó más de 28.000 dólares. “Debería haber estado disfrutando del verano con sus amigos y esperando con ilusión los resultados de sus exámenes. Era muy querida por su familia, sus amigos y todos los que la conocían”.

Traducción de Olivia Gorsin