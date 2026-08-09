La expedición “no planificada” de Nirmal Purja al Broad Peak deja un rastro de muerte y preguntas sin respuesta

“Rendirse no está en mi sangre, señor. No está en mi sangre”.

Esta frase de Nirmal Purja, inmortalizada en un documental de Netflix de 2021, llegó a definir la incansable búsqueda de metas aparentemente imposibles por parte de esta estrella del alpinismo de alta montaña.

Purja falleció, junto con otros nueve escaladores, tras ser cubiertos por una avalancha en el Broad Peak, en Pakistán, el 30 de julio.

Unos días antes, había compartido una última actualización con sus seguidores. “Este nunca fue el plan”, aseguró.

Explicó que el plan inicial era escalar solo el G2, pero antes de partir hacia Pakistán, tuvo la epifanía de que podía escalar también el Broad Peak para que solo le faltara una montaña, el Cho Oyu. Entonces se convertiría “en la primera persona en la historia en escalar las 14 cumbres de ocho mil, dos veces. Sin oxígeno”.

Y suplicó: “Broad Peak, no pido nada más que un viaje seguro de ida y vuelta. No doy por sentada ninguna montaña. Ni una sola”.

Obviamente, había mucho en juego. Purja, o Nimsdai, como se conocía popularmente al alpinista nepalí, había viajado a Pakistán para escalar el Gasherbrum II antes de decidir establecer otro récord al alcanzar la cima del Broad Peak en la región de Gilgit-Baltistán.

Pero a los pocos días de reconocer públicamente que “no estaba planeado” escalar el Broad Peak, la duodécima montaña más alta del mundo con 8.051 m, pereció en uno de los desastres de escalada más mortíferos de los últimos años.

La avalancha arrasó las laderas superiores de la montaña justo cuando los escaladores realizaban el empuje final hacia la cima desde el Campamento III.

Alan Arnette, un montañista veterano, comenta a The Independent: “La mayoría de los accidentes por avalanchas en estas montañas altas se pueden evitar porque, según tengo entendido, hubo fuertes nevadas unos días antes, además de vientos fuertes, lo que cargó la pendiente y esa zona. Y yo he estado ahí. Estuve allí en 2006, así que conozco esa zona específica muy, muy bien. Tiene un ángulo de entre 35 y 40 grados, y es un terreno perfecto para las avalanchas si hay mucha nieve, y aún más si hay vientos fuertes. Así que me sorprendió un poco que subieran”.

Purja, de 43 años, consolidó su reputación como uno de los alpinistas de alta montaña más destacados con el “Proyecto Posible”, en el que coronó las 14 cumbres de 8.000 m del mundo en solo seis meses y seis días en 2019.

Esta audaz aventura, que financió hipotecando su casa, convirtió al exsoldado de las fuerzas especiales británicas en uno de los alpinistas más reconocidos del mundo y en la estrella del documental Los 14 ochomiles: no hay nada imposible.

La advertencia

Purja llevó a cabo su expedición al Broad Peak después de varios días en los que el clima empeoró a tal punto que muchos escaladores abandonaron sus planes de alcanzar la cima.

El alpinista húngaro David Klein y el estadounidense Ian Overton habían pasado semanas intentando escalar el Broad Peak sin oxígeno embotellado. Pero a finales de julio, las fuertes nevadas habían vuelto las condiciones peligrosas.

open image in gallery Se ve un retrato adornado con guirnaldas de Nirmal Purja en su casa de Chitwan el 3 de agosto de 2026 ( AFP/Getty )

“Después de una gran nevada, no solo deseas que haya buen clima”, asegura Klein. “Quieres unos días de buen clima en los que no nieve, pero no te puedes mover porque la nieve tiene que hacer una de dos cosas: o se adhiere a la montaña o se desliza hacia abajo”.

Preocupados por la nieve recién caída y el creciente riesgo de avalanchas, Klein y Overton abandonaron el campamento base el 25 de julio. La mayoría de las demás expediciones ya habían recogido sus cosas para entonces.

El equipo Elite Exped de Purja fue uno de los pocos que se quedó. Aún no se sabía cómo ni por qué decidieron quedarse.

La reconocida alpinista Billi Bierling, directora de The Himalayan Database, un sitio web que registra las ascensiones en el Himalaya nepalí, indica: “Cada persona tiene una propensión al riesgo diferente. Algunas personas son más conservadoras. Otras están un poco más dispuestas a asumir un mayor riesgo”.

Los escaladores que fallecieron el 30 de julio eran clientes y guías de cuatro operadores de expediciones: Elite Exped, Seven Summit Treks, Moving Mountains e Imagine Nepal.

Hasta el momento, ninguno de los operadores ha dado una explicación pública sobre el pronóstico del clima en el que se basaron.

Tampoco quedó claro cómo es que los clientes de cuatro operadores diferentes se reunieron en el Broad Peak. Algunos informes sugieren que Purja lideraba la expedición.

El diario The Independent se puso en contacto con los cuatro operadores de expediciones en busca de comentarios, pero ninguno respondió.

Arnette plantea: “Los seis guías, entre todos, sumaban decenas de cumbres de 8.000 m, así que tenían muchísima experiencia. Por lo tanto, tenían que saber el riesgo que estaban corriendo, y creo que había una ventana meteorológica muy estrecha, y creo que simplemente se arriesgaron. Y, por desgracia, fue una tragedia que les costó la vida a ellos y a sus clientes”.

La avalancha

Según los datos del GPS, Purja y su equipo partieron del Campamento II antes del amanecer del 30 de julio y fueron ganando altitud de manera constante hacia la cima. Poco antes de las 9 a. m., hora local, los datos de rastreo mostraban que Purja y la escaladora omaní Nadhira Al-Harthy se encontraban a una altura de 6.660 m. Las siguientes señales indicaban que ambos habían caído más de 2.000 pies cuesta abajo.

open image in gallery Nirmal Purja en la cima del Nanga Parbat ( PA Media )

Al principio, había esperanzas de que algunos escaladores hubieran sobrevivido. El cofundador de Elite Exped, Mingma David Sherpa, había dicho que el rastreador de Purja parecía seguir transmitiendo después del accidente. Sin embargo, un análisis posterior sugirió que el aparente movimiento se debía a una imprecisión del GPS causada por el hecho de que los dispositivos quedaron enterrados bajo la nieve.

El 1.º de agosto, la empresa de Purja confirmó su fallecimiento.

“Hoy, con profunda tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal ‘Nimsdai’ Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak”, declaró Elite Exped. “También hemos recibido la confirmación de que, por desgracia, otros miembros de la expedición no sobrevivieron”.

open image in gallery Nirmal Purja llega a Katmandú, Nepal, tras escalar las 14 cumbres más altas del mundo ( Reuters )

“No hay palabras que puedan aliviar el dolor de esta pérdida inimaginable”, agregó la empresa. “Lamentamos no solo la muerte de Nims, sino la de todas las vidas perdidas en esta tragedia”.

Los escaladores

Purja falleció junto a sus compañeros de escalada nepalíes Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa, Gyaljen “Gyalu” Sherpa y Pur Bahadur “Yukta” Gurung. La avalancha también cobró la vida de Sohail Sakhi, de Pakistán; Nadhira Al-Harthy, de Omán; Wang Zhong, de China; y Mallory Geis, de Estados Unidos.

Al-Harthy fue la primera mujer de Omán en alcanzar la cima del Monte Everest.

open image in gallery El Broad Peak, en la cordillera del Karakórum, en Gilgit-Baltistán ( AFP/Getty )

Las incógnitas

La tragedia en el Broad Peak ha dejado atónita a la comunidad de alpinistas.

A medida que los equipos de rescate comienzan a recuperar los cuerpos, las redes sociales y los hilos de Reddit se llenan de preguntas sobre qué pudo haber sucedido y qué se podría haber hecho para evitar la tragedia.

Muchas personas se hacen la misma pregunta: si varios escaladores ya habían abandonado la montaña debido al mal clima, ¿por qué el grupo de Purja se quedó?

“Las condiciones habían cambiado de forma significativa desde que salimos del campamento base y desde nuestro intento de alcanzar la cima. Parece que hubo una nevada importante”, señaló Overton, el escalador estadounidense, en Reddit. Mencionó incluso la posibilidad de que el tiempo transcurrido desde la precipitación no hubiera sido suficiente para que la nieve se consolidara antes de que el equipo subiera.

Overton, sin embargo, no quiso “especular sobre el proceso de toma de decisiones de ninguno de los otros equipos en la montaña”.

open image in gallery Un letrero digital en Katmandú muestra un mensaje de condolencias junto con fotos de los escaladores que perdieron la vida en el Broad Peak ( Reuters )

No estaba claro si Purja lideraba la expedición de 10 miembros o si dio la casualidad de que los equipos de diferentes operadores se encontraban en la misma ruta cuando se produjo la avalancha.

Bierling dice: “Es muy común que se unan fuerzas. Sobre todo cuando hay nieve fresca, es necesario abrir camino. Se necesita más ayuda de los sherpas para abrir camino”.

La alpinista también observó: “Había 10 personas allí. Por supuesto, si te adentras en una pendiente con nieve acumulada, un mayor número de personas puede desencadenar una avalancha. Cuando cruzamos terrenos propensos a avalanchas, nos aseguramos de no estar muy cerca unos de otros porque, entre más personas se mueven juntas, hay mayor probabilidad de desencadenar una avalancha. No tengo idea de cómo lo hicieron. Creo que mientras la gente siga yendo a las montañas, habrá avalanchas”.

Sin embargo, evita no culpar a nadie: “Es difícil. Es realmente difícil juzgar cuando no estabas ahí y no viste las condiciones”.

Según Windy, “una nueva nevada es una de las formas más rápidas de desestabilizar el manto de nieve. Cuando se acumulan de 20 a 30 centímetros de nieve fresca en un período corto, el peso adicional puede sobrecargar las capas débiles existentes y aumentar significativamente el peligro de avalanchas”.

El sitio web de pronósticos del clima señala que en condiciones desfavorables, especialmente cuando las temperaturas más frías van acompañadas de vientos fuertes, incluso 10 centímetros pueden ser suficientes para formar placas inestables, ya que la nieve nueva se adhiere mal y el viento la redistribuye rápidamente.

open image in gallery Nirmal Purja habla en una conferencia de prensa tras escalar el Monte Everest el 28 de mayo de 2019 ( Reuters )

”Los investigadores aún querrán saber si se trató de una avalancha por desprendimiento de placa o provocada por un serac, qué evidencia respalda esa hipótesis, qué condiciones existían, si se observaron señales de advertencia, etc.”, indicó un usuario de Reddit.

Lhakpa Sherpa, una destacada escaladora nepalí, señaló que las montañas del Himalaya se han vuelto más inestables en comparación con hace un par de décadas.

“Antes estaban muy congeladas y eran bastante sólidas. Ahora se derriten mucho más, lo que afloja la roca. No se pueden correr riesgos cuando se trata del clima”, escribió en una publicación de Instagram que ya fue eliminada.

El rescate

Según se informa, Mingma David Sherpa, de Elite Exped, está coordinando con las autoridades paquistaníes la recuperación de los cuerpos que aún se encuentran en la montaña.

Los trabajos de recuperación se han visto obstaculizados por el mal clima y el terreno difícil. Hasta el momento, los cuerpos de Kili Pemba Sherpa y Gyaljen Gyalu Sherpa han sido trasladados a una zona llana de la montaña y se han preparado para su evacuación en helicóptero.

Los cuerpos de Purja, Wang y Nima Sherpa siguen varados en una pendiente peligrosa a una altitud de unos 5.000 m, donde los rescatistas indican que no hay manera segura de que los equipos terrestres puedan intervenir. La única opción viable es que un helicóptero los recupere suspendidos de un cable. Los tres cuerpos fueron recuperados del lugar de la avalancha, a unos 5.700 m, y bajados por los rescatistas. Las recuperaciones en helicóptero por encima de los 5.000 m en la cordillera del Karakórum son extremadamente difíciles debido al terreno.

Mingma, cuya expedición es ahora, según se informa, la única que queda en la montaña, dijo que intentaría un rescate terrestre, a pesar de los riesgos, después de que el mal clima impidiera las operaciones previstas con helicóptero.

open image in gallery Personas en duelo encienden velas en memoria de Nirmal Purja y sus compañeros de escalada en la escuela Small Heaven de Chitwan el 2 de agosto de 2026 ( AFP/Getty )

“Las condiciones climáticas son totalmente adversas para las operaciones de helicóptero hoy”, declaró a The Tourism Times. ”Conozco los riesgos y desafíos de las montañas, pero haré todo lo posible por respeto a mis compañeros, escaladores legendarios”.

El cuerpo de Nawang Thindhu Sherpa permanece a más de 6.000 m en un lugar peligroso, lo que hace imposible su recuperación por el momento. Aún no se ha localizado el cuerpo de Sohail Sakhi.

Los restos de Al Harthy, Pur Bahadur Gurung y Mallory Geis ya han sido trasladados por vía aérea a Skardu, la capital regional.

Bierling afirma: “No debemos olvidar que murieron 10 personas. Es una gran tragedia”.