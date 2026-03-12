Zelenskyy dice que Ucrania espera el visto bueno de la Casa Blanca para producir drones de EEUU

Ucrania está a la espera de la aprobación de la Casa Blanca para un importante acuerdo de producción de drones propuesto por Kiev el año pasado, señaló el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, mientras los países se apresuran a modernizar sus defensas antiaéreas después de que la guerra con Irán expusiera deficiencias.

El acuerdo propuesto entre Estados Unidos y Ucrania abarcaría varios tipos de drones y defensas aéreas que operan como un solo sistema capaz de proteger contra enjambres de cientos o incluso miles de drones Shahed y misiles, de diseño iraní, señaló Zelenskyy en un mensaje en redes sociales.

“Todavía no hemos tenido la oportunidad de firmar este documento”, dijo.

Rusia ha disparado decenas de miles de drones Shahed, de diseño iraní, contra Ucrania desde que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años. En su mayor bombardeo nocturno lanzó un enjambre de más de 800 drones y señuelos. Irán ha respondido a ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel disparando el mismo tipo de drones contra objetivos en Oriente Medio.

Ucrania ha sido pionera en el desarrollo de “cazadores” de drones de bajo costo, algunos de los cuales cuestan unos pocos miles de dólares, que han reescrito el manual de reglas de la defensa antiaérea.

El conflicto que se desarrolla en Oriente Medio podría impulsar a funcionarios estadounidenses a firmar la propuesta de producción de drones, expresó Zelenskyy.

Ucrania está interesada en asegurar apoyo extranjero futuro para su esfuerzo en curso por frustrar la invasión de Rusia, y los acuerdos de producción de drones podrían darle a Kiev cierta influencia diplomática en negociaciones con Moscú.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos que buscan detener el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial están en pausa debido a la guerra con Irán.

Zelenskyy llegó a Rumania, país miembro de la OTAN, el jueves, un día antes de visitar al presidente francés Emmanuel Macron en París, mientras una nueva investigación indicó que los ingresos petroleros de Rusia, que ayudan a impulsar su invasión de Ucrania, han aumentado desde que comenzó la guerra con Irán.

Los ingresos diarios de Rusia por ventas de petróleo durante el conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un fuerte aumento del precio del crudo, han sido en promedio un 14% más altos que en febrero, según la organización sin fines de lucro Centre for Research on Energy and Clean Air. Los ingresos petroleros son cruciales para el esfuerzo bélico de Moscú.

La oficina de Macron indicó que sus conversaciones con el líder ucraniano se centrarán en los esfuerzos para contrarrestar la flota clandestina de Rusia, compuesta por petroleros que transportan petróleo en violación de las sanciones internacionales, pero que son difíciles de detener.

Zelenskyy tenía previsto reunirse en Bucarest con el presidente rumano, Nicușor Dan, el primer ministro, Ilie Bolojan y visitar un centro de entrenamiento para los pilotos ucranianos de F-16.

Ucrania ha exportado una cantidad significativa de su grano a través de Rumania durante la guerra, y Bucarest ha brindado apoyo energético a Kiev mientras las fuerzas de Moscú bombardean la red eléctrica de Ucrania.

El periodista de The Associated Press Samuel Petrequin en París contribuyó a esta historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.