China se presenta como una fuerza de estabilidad global en su Asamblea anual

Aunque gran parte de la atención mundial está puesta en la guerra de Irán, eso no ha impedido que China siga adelante con prioridades nacionales con repercusiones globales.

No es que a China no le importe la guerra y su impacto en los suministros de energía y la geopolítica. Pero para la segunda economía más grande del mundo, su creciente rivalidad con Estados Unidos gira en torno a una batalla distinta: el desarrollo de las tecnologías de vanguardia que están dando forma al siglo XXI.

Ese mensaje quedó reflejado en un plan quinquenal respaldado formalmente por la Asamblea Popular Nacional el jueves al final de su reunión anual, el mayor acontecimiento político del año en el país. China está redoblando su apuesta por transformar su economía y situarse a la vanguardia tecnológica. Los medios estatales describieron la determinación de China de mantener el rumbo del desarrollo económico como una fuerza de estabilidad en un mundo incierto.

“Una China estable y en desarrollo inyecta más estabilidad y certidumbre en un mundo plagado de cambios y turbulencias”, afirmó el diario oficial People’s Daily en una columna en portada el miércoles. Otros medios estatales se hicieron eco de esa visión.

Los comentarios y los comunicados oficiales no mencionaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyos aranceles y uso de la fuerza militar desde Venezuela hasta Irán están sacudiendo el orden global que ha regido las relaciones internacionales en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. China defiende públicamente ese sistema, al tiempo que pide que se haga más equitativo para reflejar los intereses de los países en desarrollo, además de los ricos.

Trump tiene previsto visitar Beijing dentro de tres semanas para mantener conversaciones con su homólogo, el líder chino Xi Jinping.

La Asamblea Popular Nacional también dio su visto bueno a tres leyes, incluida una que regula a las minorías étnicas, en su sesión de clausura. Las votaciones son ceremoniales y casi unánimes, diseñadas para mostrar apoyo unificado en apoyo a la visión del gobernante Partido Comunista para la nación. El plan quinquenal fue aprobado con 2.758 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

“Estamos avanzando a toda velocidad en la construcción de un gran país”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en una conferencia de prensa anual durante la Asamblea.

Una apuesta por la tecnología para crecer

Muchos economistas creen que China debe hacer más para poner más dinero en manos de los consumidores, impulsar el gasto interno y reducir su dependencia del crecimiento impulsado por las exportaciones.

Los líderes chinos coinciden en la idea, pero el plan quinquenal coloca a la tecnología en el centro, lo que confirma que sigue siendo la máxima prioridad. Los analistas esperan que cualquier medida para impulsar el consumo ocurra sólo de manera gradual, como ampliar la seguridad social y las prestaciones de salud, mientras los fondos del gobierno se destinan a la inteligencia artificial, la robótica y otras áreas.

El primer ministro chino, Li Qiang, anunció un objetivo de crecimiento económico de entre el 4,5% y el 5% para 2026 al inicio de la Asamblea, un nivel que da al gobierno más margen para centrarse en los objetivos de más largo plazo del plan quinquenal, en lugar de cumplir una meta más alta este año.

Una posición conservadora en clima

El plan quinquenal no se compromete a reducir las emisiones de dióxido de carbono en términos generales, sino solo a reducir la “intensidad de emisiones”, es decir, cuántos contaminantes se emiten en relación con el tamaño de la economía. Eso significa que las emisiones aún podrían crecer a medida que lo haga la economía.

La meta de reducción de la intensidad se fijó en el 17%, un nivel que podría permitir que las emisiones aumenten un 3% o más, según dijeron analistas. “La buena práctica internacional es alejarse de los objetivos de intensidad y avanzar hacia objetivos de reducción absoluta de emisiones”, señaló Niklas Hohne, del NewClimate Institute en Alemania.

China tiene un historial de fijar metas conservadoras y su rápida expansión de la energía solar y otras energías limpias podría reducir las emisiones de todos modos. El país es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, pero sus líderes han sostenido desde hace tiempo que el tamaño de su población y su economía debe considerarse al evaluar sus niveles de contaminación.

Regular a los grupos étnicos

Una amplia ley sobre minorías étnicas respaldada por la Asamblea consolida lo que, según críticos, es una política gubernamental de asimilación, al enfatizar la creación de “una conciencia común de la nación china”.

El gobierno dijo que busca fomentar un sentido más fuerte de comunidad y un desarrollo económico compartido entre sus grupos étnicos. La ley resume una estrategia durante el mandato de Xi que ha promovido la unidad por encima de las culturas étnicas y sus lenguas.

“Pone el clavo final en la promesa original del partido de una autonomía significativa”, comentó James Leibold, profesor de la Universidad LaTrobe de Australia que ha estudiado las políticas cambiantes de China hacia sus minorías étnicas.

Buscar un “derecho al descanso” para los trabajadores

Las propuestas formales y otras sugerencias para reducir las horas de trabajo de diversas maneras estuvieron entre las que más atención recibieron en redes sociales durante la Asamblea de este año.

Muchas se centraron en un “derecho al descanso”, incluidas peticiones para dar a los empleados el derecho a no responder mensajes de trabajo fuera del horario laboral. Muchos trabajadores chinos sólo tienen cinco días de vacaciones pagadas al año. Yu Miaojie, economista y delegado ante la Asamblea, propuso elevar el mínimo legal de vacaciones anuales de cinco a 10 días.

La popularidad de las propuestas refleja la preocupación por la intensa competencia en el lugar de trabajo en China. Dar a los trabajadores más tiempo de ocio también se considera una forma de impulsar el consumo, al darles más tiempo libre para gastar.

___

Los periodistas de The Associated Press Huizhong Wu y Seth Borenstein en Washington contribuyeron a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.