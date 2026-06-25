Zelenskyy dice que Rusia traslada defensas aéreas a Moscú tras ataques con drones

Rusia está trasladando una parte significativa de sus defensas antiaéreas para proteger un puñado de objetivos prioritarios, incluyendo Moscú, mientras los drones ucranianos de largo alcance continúan golpeando instalaciones en el interior del país, afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado su campaña aérea contra instalaciones militares y energéticas rusas. Su éxito ha provocado escasez de combustible y ha cortado las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado la invasión de Moscú al país vecino tras más de cuatro años de combates y puso nerviosas a las autoridades rusas.

Zelenskyy señaló en su mensaje diario en video el miércoles por la noche, que el Kremlin está trasladando más defensas antiaéreas a la capital, así como a Valdai —una localidad a unos 500 kilómetros (300 millas) al noroeste de Moscú donde el presidente, Vladímir Putin, tiene una residencia—, y para proteger el puente de Kerch, una ruta de suministro vital que conecta la península de Crimea con el territorio continental ruso.

“Solo en la región de Moscú han acumulado cientos de lanzadores” de misiles antiaéreos, manifestó Zelenskyy. “Casi 90 lanzadores han sido redesplegados a Valdai procedentes de otras regiones de Rusia”.

Drones ucranianos han alcanzado recientemente Moscú y San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país y ciudad natal de Putin. Kiev también está tratando de aislar Crimea, la península del mar Negro que Rusia invadió y se anexionó ilegalmente en 2014.

Los cambios, según Zelenskyy, dejarían otras partes de Rusia vulnerables a los drones ucranianos de largo alcance, cada vez son más sofisticados y que ahora pueden recorrer más de 1.500 kms (900 millas).

“Hay muchas dificultades (para Rusia), todo porque Putin se niega a poner fin a su guerra y a escuchar nuestras propuestas para una reunión, negociaciones genuinas y una paz digna”, manifestó el mandatario.

Zelenskyy ha aceptado un alto el fuego incondicional exigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero Putin se ha negado, y un año de esfuerzos de paz encabezados por la Casa Blanca no logró avances significativos.

Trump elogia a Zelenskyy

Las perspectivas de Ucrania han mejorado tras más de cuatro años de una extenuante guerra de desgaste, ya que el desarrollo y la producción nacionales de aviones no tripulados de vanguardia ayudan a contener al ejército ruso, que es más grande en tamaño.

Trump, que en el pasado había sido crítico con Zelenskyy, dijo en la Casa Blanca el miércoles que el líder ucraniano es “valiente” y que “lo está haciendo bastante bien” en la guerra.

Zelenskyy indicó que obtuvo compromisos de apoyo extranjero sostenido cuando asistió a la reciente cumbre de líderes del G7, en la que estaba Trump, y que la ayuda prometida contribuirá a impulsar aún más la campaña intensificada de Ucrania.

“Nuestra operación, incluida la relacionada con Crimea, ha sido cuidadosamente planificada, y la forma en que se está desarrollando demuestra claramente que si Ucrania recibe exactamente lo que discutimos con nuestros socios en el G7 —y eso depende de las decisiones de nuestros socios—, crearemos rápidamente condiciones en las que Rusia se verá obligada a elegir la paz”, declaró.

“Tenemos muchas esperanzas de una respuesta positiva de nuestros socios”, añadió. “Saben exactamente de qué estamos hablando”.

Ucrania vigila a la vecina Bielorrusia

Bielorrusia, cuyas plantas manufactureras han desempeñado un papel clave en el apoyo al esfuerzo bélico de Moscú, parece haber desactivado en su territorio los repetidores de señal que, según Kiev, se utilizaban para ayudar a guiar ataques con drones rusos contra suelo ucraniano.

Zelenskyy exigió la semana pasada que Bielorrusia, que se encuentra en la frontera norte de Ucrania y también limita con Rusia, retire los equipos de retransmisión que permitían a drones rusos atacar el oeste de Ucrania. Amenazó con actuar contra esos puestos, presumiblemente con un ataque militar que podría llevar a Kiev y Minsk a un conflicto directo.

La inteligencia ucraniana ha determinado que los repetidores están ahora apagados, dijo Zelenskyy en un mensaje de audio enviado a reporteros.

“Hay muchas preguntas respecto a Bielorrusia”, cuyo territorio Moscú utilizó para lanzar su invasión de Ucrania, agregó.

Autoridades militares ucranianas ordenaron el miércoles la evacuación obligatoria de comunidades y asentamientos en la región de Chernihiv, fronteriza con Bielorrusia, a partir del 1 de julio.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, señaló que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, está caminando por la cuerda floja en la guerra.

“Lukashenko continúa demorando y desviando los intentos cada vez más intensos del Kremlin de arrastrar a Bielorrusia a la guerra en Ucrania, mientras mantiene una retórica relativamente neutral hacia Ucrania”, indicó la institución.

El general ucraniano Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas armadas, dijo la semana pasada que Ucrania está reforzando las defensas en su frontera norte, incluida la creación en esa zona de nuevas unidades de drones del ejército.

Rusia ataca gasolineras civiles de Ucrania

Rusia lanzó un misil balístico y 90 drones de ataque de largo alcance contra Ucrania durante la noche, reportó la fuerza aérea ucraniana.

Un dron ruso impactó en la mañana del jueves en una gasolinera en la región nororiental de Sumy y causó cuatro heridos, incluidos dos empleados, según el jefe del gobierno regional, Oleh Hryhorov.

Las fuerzas rusas han atacado las gasolineras de la región 13 veces solo en junio, apuntó.

Además, un ataque ruso nocturno en la ciudad sureña de Zaporiyia hirió a una mujer y causó daños en una gasolinera, de acuerdo con el jefe regional, Ivan Fedorov.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 269 drones ucranianos desde tarde el miércoles hasta las primeras horas del jueves.

Varios aeropuertos rusos restringieron temporalmente los vuelos durante la noche debido a ataques con drones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.